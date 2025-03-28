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嘉義「阿拉伯粉紅村」開園 上千棵粉紅花旗木即將綻放
嘉義縣竹崎鄉義隆村種植超過2千棵粉紅花旗木，每年4月盛開美不勝收，義隆村長葉志紘今天舉辦開園活動，逾百人齊聚逛市集相當熱鬧，目前樹上花朵含苞待放，預計清明節後有機會綻放，縣長翁章梁參加開園活動，花期預計持續約1個月，邀大家一起賞花。
阿拉伯粉紅村今起開放免費入園，87歲行政院前院長張俊雄、民眾黨前立委蔡壁如、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長李碧菁、議員陳文忠、莊峻傑、江季珍、詹黃素蓮、竹崎商圈文化觀光發展協會理事長林建呈、竹崎高中校長蘇淵源等人參加開園活動。
義隆村長葉志紘綽號「阿拉伯」，13年前發想要將故鄉變成夢幻粉紅色，在國道三號下竹崎交流道進入166縣道沿路種植超過3000多棵粉紅花旗木，義隆村因此有「阿拉伯粉紅村」之稱，今年隨著花旗木樹齡增加、樹冠長大，疏木減少為2千多課，盛開美景依然壯觀。
葉志紘說，粉紅花旗木種滿5年才會開花，園區內花旗木已種植13年，今年受颱風影響倒掉百棵，又立即補種上新的花旗木，也為水土保持種植粉萼花及粉樸花，另外還嘗試種植金針花、三爪金龍等，希望一年四季都有不同品種的花盛開，讓遊客感受繽紛美景。
每年清明節後30天，是花旗木盛開時期，花開時期白天、夜晚賞花都適宜，遊客可自駕來賞花，自國道三號下竹崎交流道進入166線道後沿路即可感受到粉紅花開的浪漫，另因阿拉伯粉紅村腹地不大，建議將車子停放在台3線及166縣道路旁再步行前往賞花。
翁章梁說，阿拉伯粉紅村在地方富有盛名，是地方成功產業再造，每年花季都會湧入大批人潮，進而讓觀光商機蓬勃發展，今年受氣候影響較晚開花，花旗木約晚1周開花，預計清明節後會綻放，邀請大家一起把握花期，到阿拉伯粉紅村欣賞粉紅花旗木。
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