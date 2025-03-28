影／府城吳萬春香鋪傳人應邀教在地宮廟製香 感慨「好香」今非昔比

台南仁德區公所攜手牛稠仔保華宮推廣「香藝文化」，今天邀請府城「吳萬春香鋪」第四代傳人、「百年傳承香舖」負責人吳宜勉教導10多家在地宮廟人士如何使用良好的天然材料手工製香。

「燒好香」是中華文化傳統台灣民間說法，但看在台南府城百年製香舖傳人眼裡，卻是語帶「無奈地悲哀感慨」。

他說，「好香」的定義，古早時期要講究原料成分、外型、氣味；而現在的「好香」的定義已經減低到「只要原料是天然的」都是好香。因為現在大家買得到拜拜的香，很可能八九成以上都是化學原料製成的。

吳宜勉長年致力香品工藝文化推廣。今天講座從文化、工藝與香氛的角度，帶領參與者深入了解香品的歷史與製程，讓學員手作體驗塔香、臥香、香牌、盤香等香品，體會傳統手工香的價值，並安排香品展示區 ，提升大眾對香藝文化的素養。

牛稠仔保華宮表示，活動不僅教授香品選擇與使用技巧，也探討如何在宗教儀式中融入環保理念，減少劣質香品焚燒所帶來的空氣污染。香品是人與神明溝通的媒介，承載人心中祈願，提倡「拜拜點好香」，讓每位信徒在沐浴神恩也享受香氛環保，並讓香藝文化得以代代相傳，發揮應有的價值。

仁德區長黃素美表示，為落實宗廟優質化， 轄內廟宇包括保華宮、明直宮、清寧太子宮、清寧宮、清寧代天府、玉虛太子宮、武德宮、清王宮、車路墘保安宮、中洲保生宮、大甲慈濟宮等以及民意代表等貴賓都熱情參與，顯示地方政府與宗教團體對宮廟環保的重視。期盼未來能有更多寺廟加入響應，減少焚香對空氣品質的汙染，為廟宇從業人員與信眾提供更健康的場域，也共同推動宗廟優質化，守護台南的宗教文化與宜居環境。