嘉義市議會默哀追思癌逝李奕德 「飛越無黨聯盟」招募成員持續運作

擔任嘉義市議會飛越無黨聯盟總召的議員李奕德，26日肝癌辭世，上午議會臨時會閉幕，議長陳姿妏肯定李奕德民代努力付出奉獻，李奕德遽逝，大家不捨哀痛，他的精神身影永留大家心中；議長與出席議員、市長黃敏惠及列席局處長，全體起立默哀追思。

李奕德因病缺席本次臨時會，26日辭世，議會依法提報內政部，將議場上李奕德座位名牌撤除。

市議會本屆23席，無黨籍議員人數最多，有國民黨黨團、民進黨黨團及飛越無黨聯盟等3個黨團。

民進黨議員蔡文旭、飛越無黨聯盟總召李奕德先後辭世，全部議員剩下21席，飛越無黨聯盟5席少了總召李奕德，面臨解散，但代理總召蔡坤叡議員說，會邀請議員王浩、顏翎熹參加黨團，讓黨團持續運作。

市議會議長陳姿妏、副議長張榮藏都是無黨籍，扣除國民黨團8席、民進黨團4席，無黨議員9席最多，新當選的王浩以時代力量當選，他說，現已退出時代力量，未加入黨團，獨立問政，對加入黨團運作，持開放態度，無黨議員們對是否共組聯盟運作，還未形成共識，議會目前政治生態，藍、綠、無黨三足鼎立。