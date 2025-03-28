網紅正妹柯莉絲汀化身愛心大使 陪華山基金會奶奶體驗1日店長圓夢

嘉義經營臉書美食部落客的網紅正妹柯莉絲汀，身材火辣，神似美女主播蔡尚樺，登上PTT表特版，昨天受邀參加民雄鄉KHTOY絨毛玩偶旗艦館，舉辦的「華山生命教育之旅啟航」圓夢計畫，與獨居的劉姓婦人共同擔任1日店長，陪伴孤老感受社會溫情。

華山基金會為弱勢孤老提供免費到宅服務，舉辦老人主題活動，鼓勵長者走出家門，透過與人群互動，感受溫暖及促進身心靈健康。家住民雄劉姓婦人獨居、未婚，社工訪視過程，得知她小時候夢想是開1間店，但因生活壓力，無法實現。華山基金會得知她的心願後，邀請網紅柯莉絲汀陪她擔任1日店長，為她圓夢。

網紅柯莉絲汀與在場長輩一起互動體驗1日店長上架補貨、導覽、結帳，增添歡鬧氣氛，活動最後在超大型扭蛋機扭出特別扭蛋，為4月13至19日在嘉大民雄校區舉辦的「連結世代傳遞愛」生命教育之旅，揭開序幕。

網紅柯莉絲汀連續2年跟著華山基金會社工志工，一起為獨居長者發送愛心年菜，運用自己在網路上正向影響力，邀請更多人關注生命教育的議題。