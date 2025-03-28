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雲縣啟用捐款平台 南市連三天募舊鞋

聯合報／ 記者蔡維斌鄭惠仁／連線報導
台南市政府攜手舊鞋救命協會舉辦送愛非洲的「舊鞋救命募集活動」今登場，昨已有團體捐贈的鞋子。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府攜手舊鞋救命協會舉辦送愛非洲的「舊鞋救命募集活動」今登場，昨已有團體捐贈的鞋子。記者鄭惠仁／攝影

雲林縣政府昨啟動「雲林愛心大平台」，會員可隨時上網查詢哪些機構或個人需要幫助，以各種支付透過平台送出愛心，另，台南市政府與台積電慈善基金會等辦舊鞋救命募集活動，台積電創辦人張忠謀妻子張淑芬說，目前已募集500箱。

雲林縣長張麗善與多個慈善團體、企業代表人共同啟用愛心大平台線上捐贈系統，她說，大平台採會員制，能用信用卡、台灣Pay、LINE Pay、超商繳費等隨時捐款獻愛心，救助更便捷、透明、安全、更具效能。

縣府社會處長林文志解釋，平台透過單一窗口管理，捐款流向清楚透明，同時可瀏覽各項捐款、捐物專案及成果，掌握最新活動及愛心計畫訊息。詳情可洽雲縣府官網。

另，舊鞋救命國際基督關懷協會發起「舊鞋救命募集活動」多年，南市府去年起攜手幫募集共52公噸，今起至30日在安平區安億公有停車場登場，每天上午10時至下午3時收受物資，且今年慈濟、台積電慈善基金會都加入，台積基金會贊助彩繪貨櫃，規模更擴大。

昨天活動啟動儀式，台積電慈善基金會董事長張淑芬也到場支持，她說，已發動募集到500箱，未來繼續參與，把愛延續到世界各地。

環境部政務次長葉俊宏說，環境部全力支持這樣的行動，但提醒募集的鞋子不能是涼鞋或有小洞的鞋子，也不要馬靴。南市環保局表示，接受堪用的包覆性鞋子、春夏衣物、A4尺寸包包，希望成為常態性活動，考慮未來其他物資也可募集。

台積電 愛心 捐款

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