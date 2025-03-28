台南下營香遶境 300隊神轎助陣

3年一科的台南下營北極殿玄天上帝廟「下營香」遶境明、後天登場，今年由上帝爺「親賜」遶境主題，命名為「玄帝降臨、神威展現」，屆時預計有300多隊的友宮廟神轎、各式陣頭、真人藝閣等參與，盛況可期。

下營上帝廟主委姜金利指，上帝廟迄今近300年歷史，3年一科的下營香更從未斷過，屆時廟內奉祀的大上帝、二上帝、三上帝、四上帝、五上帝神像都會出巡遶境；上帝廟總幹事許禹錦說，參與者以下營6大姓氏角頭廟及友宮廟為主，且香科遶境多是傳統陣頭，例如姜林姓龍泰堂出陣紡車輪、蜈蚣陣等，今年較特別為「巡撫昭明王」神轎將首度參與遶境，而劉國軒後代子孫劉豐治也會隨行。

下營香預計明日早上6點出發，南市長黃偉哲等人點燃起馬炮；真人藝閣遶境過程中除撒糖果，預計將送出電視、紅包、水產品等獎品，也讓信眾相當期待。