嘉縣添消防神器 無人機隊成軍

亞洲無人機AI創新應用研發中心設於嘉義縣，成無人機重鎮，中央另補助購買百萬元大型無人機，縣消防局昨宣布「無人機隊」成軍，縣長翁章梁說，已有30人取得無人機操作證照，持續擴大培訓計畫，提升消防救援及災害應變能力。

縣消防局表示，現共25架無人機，中央補助購買4架「Skydio X2」重量1325公克，具熱顯像鏡頭，可用於救災，每架市值約100萬，且具備資安認證，之後就能實際上路；另，善心人士捐贈「TD100-H6F920」重量約3千公克，市價約20萬元，具數傳及圖傳系統、5G通訊和4K影像即時回傳。

翁章梁昨為無人機隊授旗，他說，嘉縣有山區、農田、河川及沿海地帶，傳統救災常受地形及視線限制，無人機有高空偵察、熱顯像儀、影像傳輸等功能，能應用於消防救災、搜救行動及災害勘查等任務，有助迅速搜救。

縣消防局特搜大隊分隊長黃翊寧擔任無人機隊的隊長，縣消防局長蔡建安說，無人機隊採任務編組，每天勤務表會編排飛手，人員散落在各大隊，目前可操作2至15公斤無人機已有30人，預計連4年每年培訓15人，若都通過考試有望再增60人。

翁章梁也說，前總統蔡英文2022年宣布無人機國家隊設在嘉義，很多財團投資無人機產業，資本及人才挹注發展迅速，目前年產值50億元，無人機在台灣自製率可達100%，賴清德總統希望2030年達400億元，未來將加強國際合作。