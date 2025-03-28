台南楠西市場將拆 攤商轉營中繼站

台南楠西公有零售市場在0121地震後被鑑定為紅單，將拆除重建，但部分攤商不滿未安置就強遷，市府將在楠西郵局對面空地建置中繼市場，下月起供攤商進駐營業，並將搬遷期限延至4月16日；市府也表示，經發局與商圈攜手推出山區小旅行，振興災區經濟。

楠西市場建築受損嚴重，肉眼即可見建築傾斜、梁柱剝落，市府基於安全考量先前就通知攤商與住戶撤離，並協助安置，為減輕攤商影響，2月起免收攤位使用費，24日也完成訂有契約的實際經營攤商發放每名5萬元營業慰助費。

為協助攤商恢復營業，市 府在楠西郵局對面興建中繼市場，預計月底完成28個攤位，已完成攤位抽籤，4月起開放進駐，經發局指出，考量攤商需求及4月連假，搬遷期限延至4月16日，市場處將提供必要協助，並推動後續拆除與重建，確保市場安全與營運順利。

市場攤販自治會長江岡輝說，延到清明節後拆遷攤販很感謝，不過臨時市場目前只弄14個貨櫃且沒有窗子，又缺遮陽遮雨設施，憂心空間不足，夏天高溫、無法遮雨，擔心屆時生意難做，希望經發局持續協助。市府表示，將再研議調整。

0121地震受創最嚴重為台南楠西、玉井等山區，經發局表示，與商圈攜手山城小旅行30日啟動，首場「楠西商圈永續小旅行」帶領遊客走訪芒果農創玫瑰綠柏園與梅嶺風景區，體驗當地產業；4月6日「南化商圈賞花小旅行」將前往玉山寶光聖堂，於南化街區賞花並品嘗風味餐；4月13日「玉井商圈好芒小旅行」探索加利利方舟教堂、噍吧哖紀念公園與玉井果菜市場。可於ACCUPASS網站報名。

「東山輕旅行」則於4月9日與4月26日辦兩梯次，每梯40人，行程涵蓋東原老街、咖啡園與龍眼烘焙窯，讓遊客品味東山咖啡與龍眼美食；6月起還有6場小旅行，且楠西、玉井與東山等商圈將推出集章促銷、市集辦桌等活動，活絡地方經濟。