蘭展卸展花材延續魅力 妝點台南市府公共空間

2025台灣國際蘭展3月23日閉幕後，台南市政府挑選花況優良的卸展蘭花，在民治市政中心及曾文市政願景園區各布置1座主題蘭藝造景，讓洽公民眾也能感受蘭展熱力延續。

民治市政中心和曾文市政願景園區出現難得一見的蘭花造景，不少洽公民眾停下腳步觀賞，也有人拿出手機拍照，公家機關展現與平日不同的面貌。

台南市政府秘書處新聞稿指出，這次民治市政中心及曾文市政願景園區各利用300多株蘭花及綠植等花材進行空間布置，民治市政中心行政大樓大廳入口處，以「春來」為主題，配合大、小品種各色蝴蝶蘭及10株虎頭蘭，以籐框示意「開窗探春」意象，帶來春景繁花鬥艷視覺享受。

秘書處指出，曾文市政願景園區在致遠樓大廳入口處，以「節節高昇」為主題，利用綠竹形成主體架構，下層布置以花園小景為主軸，展現蝴蝶蘭及綠植活潑生命力，上層則以繁花盛開為意境，展現生生不息意象，象徵曾文市政園區未來將充分發揮推動市政建設功能。

秘書處表示，利用2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展卸展蘭花布置蘭藝空間，除了賦予卸展蘭花新生命，也能活化市府公共空間，提升市政服務品質，提供充滿蘭花典雅之美的洽公、休憩環境，讓蘭展熱力得以延續，也盼讓蘭花魅力散播到台南各角落。