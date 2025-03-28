台灣史前人群生活 南科考古館發現第一人特展中

「發現第一人巡迴展」特展最後一站今天於國立台灣史前文化博物館南科考古館開幕，結合馬祖亮島島尾考古遺址及南科地區大坌坑文化出土文物，介紹台灣史前島嶼人群生活面貌。

文化部文化資產局主任秘書張祐創在開幕儀式致詞表示，從考古遺址出土遺留可見，距今約8300年前在馬祖亮島，以及距今4800年前的台灣這片土地，已有人群生活痕跡，考古學者的努力讓大家能保有珍貴文化資產，鼓勵學校及家庭團體參觀展覽與學習。

連江縣政府文化處長吳曉雲表示，亮島島尾考古遺址為國定考古遺址，是史前先民留給大眾的時光寶盒，在馬祖地方文化及海洋文化皆蘊含重要發展基底，透過展覽讓大眾認識南科地區最早出現的史前人群，也歡迎民眾到馬祖參觀距今8300年的「亮島第一人」。

南科考古館提供資料指出，「發現第一人巡迴展」由文化部文化資產局主辦，國立台灣史前文化博物館攜手連江縣政府、國立自然科學博物館合作辦理，巡迴展於馬祖、台中、台南展出，台南站結合亮島島尾遺址文化與南科地區大坌坑文化出土遺物。

南科考古館指出，台南站必看重點包含揭露新石器時代早期出土人骨資訊、台灣第一狗與台灣第一米的考古出土原件，以及馬祖國定亮島島尾遺址出土遺物原件，更有許多首次亮相、不容錯過的南科出土遺物，展期至10月19日止。

南科考古館指出，配合特展規劃多場次教育推廣活動，4月兒童節連假將推出「發現第一狗」台灣台語繪本說故事、5月辦理「人骨日光浴－藍晒體驗」、6月則有「人骨講座」，以淺顯易懂方式讓民眾更了解史前第一人群的生活環境與樣貌。