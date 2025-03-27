雲林成立愛心線上大平台 可隨時捐款助他人

很多人想做愛心，常有礙於金額小或不知該捐給誰才適當的困擾，雲林縣府今天啟動「雲林愛心大平台」，只要加入平台會員，即可上網查詢哪些機構或個人需要幫助，同時不論金額大小或送物資，不必劃撥可透過該平台以各種支付方式送出愛心，讓需要幫助的人獲得幫助，讓想做愛心的人捐得其所。

雲林縣府做好事、種福田「愛心大平台線上捐贈系統」今天上線啟用，由縣長張麗善、議員賴淑娞、中華民國同鄉總會長林進忠、佛光山雲林講堂主持慧得法師、同濟會台灣總會區主席蔡宜協、夜市慈愛會理事長陳鴻榮、信華慈善基金會執行長林俊明等多個慈善團體、企業代表人共同主持。

張麗善指出，對於社會福利政策縣府已盡力照顧需要幫助的人，但仍有許多族群受限法令或法規，無法獲得公部門全面照顧，所以運用社會資源相對重要，多年來不論個人或企業社團經常主動捐輸，透過愛心線上大平台的建置，資訊e化讓各界捐贈更加便捷、透明、安全，救助更具效能。

她說，愛心大平台採會員制，民眾可透過電子信箱帳號、Line、Google搜尋「雲林愛心大平台」再依步驟操作，即可快速加入會員，再以信用卡、台灣Pay、LINE Pay、超商繳費及虛擬條碼繳費等方式，可隨時捐款做愛心，不受時間與地點限制，歡迎大家踴躍加入，做好事、種福田。