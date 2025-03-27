黃勢芳升任觀光署副署長 阿管處長由黃怡平接任
今年1月才接阿里山國家風景區管理處長的黃勢芳，在近日人事調整升任交通部觀光署副署長，遺缺由觀光署旅遊推廣組長黃怡平接任。黃怡平說要透過跨部會資源活化阿里山觀光。
阿管處今天發布新聞稿表示，新任處長黃怡平曾任內政部營建署金門國家公園管理處副處長、交通部觀光署旅遊推廣組組長等職務，熟稔觀光旅遊品牌特色、國際觀光景點發展。
對於未來的阿里山發展，黃怡平表示，要透過跨部會資源，串起文化歷史、生態保育、地質地景、觀光遊憩功能等跨區域景點，以活化阿里山在地觀光產業能量。
此外，為引領遊客深刻體驗阿里山國家風景區自然生態與人文薈萃之美，將透過主題式營造，帶動觀光產業活動的四季行銷並強化品牌特色，期待未來的阿里山是兼具質量並重、服務價值升級及永續韌性發展的國際觀光景點，吸引更多國際旅客到訪。
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