暖冬不愁龍眼沒開花 農試所改良氯酸鉀催花技術助農民穩產

農試所嘉義農業試驗分所改良氯酸鉀催花技術，暖冬或開花異常時能有效提高龍眼抽花穗比率達68至80%。上午在嘉義縣竹崎鄉龍眼果園辦理技術發表會，邀請農民觀摩催花植株與無催花植株開花差異，透過實地經驗分享，將催花栽培技術擴大應用龍眼產業，協助農民穩產增收。

農試所說，國內龍眼面積1萬437公頃，產量7萬384公噸，屬國內栽培面積前5大果樹，鮮食加工皆宜。龍眼具生長勢強、豐產，病蟲害較少等特性，傳統栽培方式粗放。隨著氣候變遷暖化，異常氣候頻率增加，龍眼近年常開花不良，導致產量收益減少，龍眼花為春季主要蜜源作物，蜂農也受連累，導致蜂蜜產量不足。

氯酸鉀催花技術1998年由屏科大教授顏昌瑞研發，顏教授早年任職嘉義分所發現寺廟旁龍眼樹結果豐碩，調任屏科大持續研究，確認是鞭炮中氯酸鉀成分促進龍眼開花與結果。

早期研發催花技術沒廣泛運用主因是氯酸鉀管制藥品，取得數量有限，初期開發施用方法是土壤施用，每株所需用量多達1公斤，有安全風險疑慮；另龍眼多種植坡地，樹齡較久，根系深，氯酸鉀施用至土壤後不易吸收，殘效較長，導致催花效果不整齊，或易造成樹勢衰弱等負面效果。

因應近年龍眼產業面臨暖冬開花不穩定問題，該所將催花技術改以葉面噴灑方式，大幅減少單株所需用量，配合濃度、噴灑方法及不同季節測試等相關試驗，獲良好成果。