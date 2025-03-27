嘉義城隍廟求得20字籤詩 讓癌逝議員李奕德家屬直呼靈驗

嘉義市議員李奕德昨天肝癌辭世，李生前與國定古蹟城隍廟淵源深，研究所論文研究城隍廟，以志工身分長期關心廟務，有功於城隍廟，李奕德病重住院，家人到城隍爺祈求健康，抽到20字籤詩，最後一句「凡骨作神仙」，廟方人員解籤，讓李奕德家人感到靈驗。

李奕德家人出示為李奕德住院急救，求健康，到城隍爺祈求，抽到的20字籤詩，籤詩說，「從隔卦（上平）：從隔宜更變、時來合動遷、龍門魚躍遠、凡骨作神仙」。

城隍廟總幹事葛永樂說，此籤求健康，解籤文義：如遇患病，病情漸漸加重，此時最好轉住院換醫師治療，占病無妨。病症：肝、膽、胃腸、筋骨酸痛。

李奕德生前是城隍爺的義子，李奕德住院救治無效、安祥辭世，對照家人求得籤詩最後一句「凡骨作神仙」，李奕德功德圓滿「作神仙」，讓家人對城隍爺靈驗感到驚嘆。