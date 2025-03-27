2025螢光花泉季 3/29台南登場

照片取自臺南市政府

由臺南市政府觀光旅遊局主辦的梅嶺賞螢，將在3月29日至4月20日帶來全新主題「2025螢光花泉季」，以梅嶺賞螢、龜丹溫泉及花季盛景為三大亮點，結合在地農特產，規劃主題市集、賞螢、深度小旅行與集章抽獎等系列活動，為大家帶來不一樣的旅遊體驗。

臺南市長黃偉哲表示，臺南擁有豐富的自然資源，春暖花開之際走訪楠西區，不僅能賞螢、賞花，還能泡美人湯、品嚐美食，一次享受四重樂趣，「2025螢光花泉季」將於3月29日在龜丹溫泉體驗池戶外廣場揭開序幕，「龜丹溫泉體驗池」3月29日開幕當天推出泡腳池免費、湯屋5折優惠價600元(2人一間)的好康。活動現場也安排有精采表演、主題市集、在地農產展售、梅子DIY體驗及消費滿額集點活動，早上的開幕儀式後也將發送100份梅子雞湯給現場參加開幕的民眾品嚐、還有50元的市集券可以限量排隊領取，邀請大家3月29日上午先來龜丹溫泉體驗池戶外廣場參加開幕活動拿好康、逛市集、吃美食、泡美人湯，晚上再到梅嶺風景區賞螢。

觀光旅遊局林國華局長表示，今年賞螢活動於3月29日（六）、3月30日（日）、4月4日（五）、4月5日（六），共計4日採線上預約登記報名，現正開放報名中。賞螢預約登記報名每日開放2梯次，每梯次完成線上報名及前100名報到入山賞螢的民眾，還可獲得觀旅局加碼贈送的百花蜂蜜一瓶（每人限領1瓶）。

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