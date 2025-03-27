嘉縣消防局無人機隊成軍 精準掌握災害現場展高效

嘉縣消防局今天在番路鄉天長地久橋舉行無人機隊成軍典禮，現場展示消防無人機新式科技救災器材並實際演練，展示高科技設備輔助下，精準掌握災害現場情況，提升救援效率。

嘉義縣消防局無人機隊今天正式成立，共有30名人員成員，由縣長翁章梁親自授旗；無人機隊今天搭配消防局番路分隊實際操演溪床救人，展示無人機傳輸影像、偵查、熱顯像儀探測等功能。

翁章梁接受媒體聯訪表示，無人機有很強大偵蒐能力，能加速解救受難者脫離險境，熱顯像儀也能迅速判斷火災現場起火點及人員受困情形，對於部署消防人力、物力都有幫助，也提升消防隊員安全性，將生命財產損失降到最低。

消防局指出，近年掀登山風潮，很多人攀登玉山、水漾森林及眠月線等山區步道，山域等事故救援案也跟著攀升，民國111年至113年山域事故統計逾75件；此外，嘉義縣地形多樣，包括山區、農田、河川及沿海地帶，傳統救災常受地形及視線限制，導致救援行動受阻，都需無人機等高科技設備輔助，精準掌握災害現場情況。

消防局強調，無人機具備高空偵察、熱顯像儀及影像傳輸等，能在第一時間提供指揮中心關鍵資訊，協助指揮官制定最佳救援策略；目前已有30名以上同仁取得無人機操作證照，未來將持續擴大培訓計畫，應對各種災害情境。