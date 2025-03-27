嘉義縣消防局無人機隊成軍 展示百萬元消防搜救無人機

嘉義縣消防局無人機隊今天正式成軍，中央補助購買百萬元大型無人機，縣長翁章梁授旗給隊長黃翊寧，目前有30人取得無人機操作證照，展示消防無人機等科技救災器材，未來將結合亞洲無人機AI創新應用研發中心，持續擴大培訓計畫，提升消防救援及災害應變能力。

嘉義縣消防局無人機隊今天展示2種型號，包括中央補助購買4架Skydio X2，重量1325公克，具熱顯像鏡頭，可用於救災，每架市值約100萬；以及善心人士捐贈TD100-H6F920，重量約3公斤，具有數傳及圖傳系統，具5G通訊和4K影像即時回傳，市價約20萬。

翁章梁說，無人機運用愈來愈廣，全世界都在發展無人機，大陸占72%、法國占21%，市場趨近飽和，但為資訊通訊安全，台灣仍須發展無人機產業。無人機用途廣泛，可在消防偵搜起到重要作用，橋梁、電塔巡檢也可使用，Amazon還將無人機運用在智能物流。

翁章梁也說，以美國為首去除紅色供應鏈，無人機在台灣變得有競爭力，且有意義，美國等國已不太用大陸製造產品，賴清德總統也希望台灣成為無人機民主供應鏈，現階段建立法規及制度尤為重要，全球對無人機發展準備評比中，英國排名第1、澳洲第2、台灣第3。

翁章梁指出，前總統蔡英文2022年宣布無人機國家隊設在嘉義，很多財團投資無人機產業，資本及人才挹注發展迅速，目前年產值50億元，賴總統希望2030年達400億元，土耳其、波蘭無人機很強，馬上提供給北約作戰，實戰中立即改善缺點，未來將加強國際合作。