愛心匯聚台南「舊鞋救命」送非洲 台積電張淑芬：已募500箱

台南市政府攜手舊鞋救命協會舉辦送愛非洲的「舊鞋救命募集活動」明天登場，慈濟、台積電慈善基金會都加入，今天舉辦啟動記者會。台積電創辦人張忠謨妻子張淑芬表示，每年都會參與，目前已募集500箱。環保局表示，希望成為常態性活動，並考慮未來其他物資也可募集。環境部也強調，支持這樣的行動，讓舊愛變新歡。

南市環保局為促進二手物資循環再利用並響應國際援助，攜手舊鞋救命國際基督關懷協會、企業、學校等單位，3月28日至30日在安平區安億公有停車場舉辦募集活動，包含非冬季衣服、鞋子與包包，並有上千名志工協助捐贈工作。

南市府去年首辦，募集52頓鞋子、衣服與包包，今年活動更盛大，除了慈濟持續參與，台積電慈善基金會也加入，台積電慈善基金會並贊助40呎裝載物資的彩繪貨櫃。今天的啟動儀式，台積電慈善基金會董事長張淑芬也到場支持。她說，目前已發動募集到500箱，希望藉此公益活動，把可用物資變成更好的生命，帶來希望與溫度，未來除了繼續參與，並把愛延續到世界各地。

環境部次長葉俊宏表示，去年他也來參與這項活動，但不了解「舊鞋盒已能救生命」，上網搜尋，才知非洲有沙蚤，僅0.1公分是最小型的跳蚤，因非洲許多地區貧窮，買不起鞋子，因此有舊鞋救命募集活動。他提醒，募集的鞋子是包鞋，不能是涼鞋或有小洞的鞋子，也不要馬靴，未來環境部全力支持這樣的行動。

環保局長許仁澤指出，去年的募集活動人山人海，相當熱烈，即使第3天下雨，活動現場還是塞車，未來希望讓這項活動成為常態性，並考慮，所募集的物資不一定僅限衣服、包包與鞋子，其他需要的物資也可。

舊鞋救命國際基督關懷協會發起「舊鞋救命募集活動」已多年，已累積2萬多箱，高度已超過15棟101大樓。創辦人楊右任分享他到非洲了解非洲貧困部落的我見我聞，指有些女孩子到一定年紀遭隔離並被賣掉，但透過援助行動，讓許多女孩因上學並學習技藝而翻轉人生，也分享孩子拿到鞋子後唱歌、跳舞的快樂心情，期待更多人加入關懷行列，幫助非洲貧困的家庭與孩子。