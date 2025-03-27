快訊

陳佩琪盼柯文哲外出就醫 北所曝「曾就醫且恢復良好」

扯！台東速限70他飆到171公里…下場曝光 民眾諷：南迴最速男GG

金賽綸親送求救信給金秀賢卻撲空 「希望有天笑著相見」全文曝光

林俊憲出書「憲在台南」 集結在地美食故事熱銷

中央社／ 台南27日電

民主進步黨籍立法委員林俊憲拍攝多年影片介紹台南美食，近期集結出版「憲在台南：林俊憲的台南美食私名單」，上市1週已第3刷，他將新書送給書中收錄店家，29日辦發表會。

林俊憲今天透過新聞稿表示，新書上市後，銷售超乎預期，1週內首刷及2刷售罄，目前已第3刷，他手邊數量也不多，已將首批新書送給書中收錄店家，沒這些店家，這本書就不可能成真。

他說，許多店家收到書後開心合影留念，還透露自「憲在台南」影片發布後，常有客人說看影片後慕名造訪，其中不少是外縣市遊客專程拜訪；也有店家指這本書是店家多年努力堅持做出美味料理的人生紀錄，一定會好好收藏。

林俊憲表示，出版念頭是想整理多年累積上百集影片內容，也有部分熟識20、30年的店家在傳承無人情況下選擇結束營業，他覺得非常可惜，希望出書為台南留下美食記憶，這是他對故鄉的熱愛。

他說，這本書不同於市面常見美食介紹書籍，像「口述歷史」，收錄他和業者20、30年的故事及各美食起源及趣事，如蝦仁飯要配鴨蛋湯的由來，是早年鴨農需要蝦殼做飼料，回饋鴨蛋給店家，才有特殊搭配。

林俊憲表示，預計29日上午10時30分於台南市中西區西門路2段政大書城舉行新書發表和簽書會，邀店家到場分享更多台南美食故事，喜愛台南美食民眾可前往參加。

台南 林俊憲 美食

延伸閱讀

罷免林俊憲、王定宇一階補件 南市選委會：查對嚴謹籲勿觸法

林俊憲成立歸仁服務處 有信心帶台南飛躍成長

滅謝龍介？本尊自嘲：在柯文哲「偵查大公開」學很多

副主委遭押…謝龍介轟賴清德追殺 林俊憲回擊「絕口不提死亡連署」

相關新聞

嘉義縣消防局無人機隊成軍 展示百萬元消防搜救無人機

嘉義縣消防局無人機隊今天正式成軍，中央補助購買百萬元大型無人機，縣長翁章梁授旗給隊長黃翊寧，目前有30人取得無人機操作證...

愛心匯聚台南「舊鞋救命」送非洲 台積電張淑芬：已募500箱

台南市政府攜手舊鞋救命協會舉辦送愛非洲的「舊鞋救命募集活動」明天登場，慈濟、台積電慈善基金會都加入，今天舉辦啟動記者會。...

振興災區台南山區小旅行開跑 感受芒果、咖啡之鄉魅力

為協助0121震災區經濟復甦，台南市政府推動商圈振興計畫，結合特色小旅行與專案補助，以活絡地方消費。市長黃偉哲表示，自3...

影／台南史前第一人遺骸曝光…南科考古館開幕 看先民生活樣貌

「發現第一人巡迴展」台南展今天在南科考古館開幕，「以亮島人及南科史前第一人群為主角」，呈現馬祖亮島及台南在地先民可能的生...

3年一科台南下營香29日起遶境 300多隊神轎、藝閣助陣

3年一科地方盛事，台南下營北極殿玄天上帝廟「下營香」遶境將在29、30日登場，今年不僅由上帝爺「親賜」遶境主題，命名為「...

癌逝議員李奕德有功於嘉義城隍廟 廟方將列先賢功滿芳名神位超度

嘉義市議員李奕德昨天罹肝癌辭世，他從小在東市場長大，與國定古蹟城隍廟淵源深，研究所論文研究城隍廟，長期以志工身分，參與關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。