林俊憲出書「憲在台南」 集結在地美食故事熱銷
民主進步黨籍立法委員林俊憲拍攝多年影片介紹台南市美食，近期集結出版「憲在台南：林俊憲的台南美食私名單」，上市1週已第3刷，他將新書送給書中收錄店家，29日辦發表會。
林俊憲今天透過新聞稿表示，新書上市後，銷售超乎預期，1週內首刷及2刷售罄，目前已第3刷，他手邊數量也不多，已將首批新書送給書中收錄店家，沒這些店家，這本書就不可能成真。
他說，許多店家收到書後開心合影留念，還透露自「憲在台南」影片發布後，常有客人說看影片後慕名造訪，其中不少是外縣市遊客專程拜訪；也有店家指這本書是店家多年努力堅持做出美味料理的人生紀錄，一定會好好收藏。
林俊憲表示，出版念頭是想整理多年累積上百集影片內容，也有部分熟識20、30年的店家在傳承無人情況下選擇結束營業，他覺得非常可惜，希望出書為台南留下美食記憶，這是他對故鄉的熱愛。
他說，這本書不同於市面常見美食介紹書籍，像「口述歷史」，收錄他和業者20、30年的故事及各美食起源及趣事，如蝦仁飯要配鴨蛋湯的由來，是早年鴨農需要蝦殼做飼料，回饋鴨蛋給店家，才有特殊搭配。
林俊憲表示，預計29日上午10時30分於台南市中西區西門路2段政大書城舉行新書發表和簽書會，邀店家到場分享更多台南美食故事，喜愛台南美食民眾可前往參加。
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