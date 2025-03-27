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振興災區台南山區小旅行開跑 感受芒果、咖啡之鄉魅力

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
為振興0121震區，南市經發局整合在地特色，推動小旅行和各項商圈活動。圖／台南市經發局提供
為振興0121震區，南市經發局整合在地特色，推動小旅行和各項商圈活動。圖／台南市經發局提供

為協助0121震災區經濟復甦，台南市政府推動商圈振興計畫，結合特色小旅行與專案補助，以活絡地方消費。市長黃偉哲表示，自3月底起，市府將舉辦商圈小旅行，帶領遊客深入楠西、玉井、南化、東山等商圈，體驗在地產業與觀光特色。同時，市府積極爭取經濟部補助，推動商圈行銷與產業振興，透過多元措施促進商圈發展，加速地方經濟復甦。

「台南山城永續商圈小旅行」活動將於3月30日啟動，首場「楠西商圈永續小旅行」將帶領遊客走訪芒果農創玫瑰綠柏園與梅嶺風景區，體驗當地產業。4月6日的「南化商圈賞花小旅行」將前往玉山寶光聖堂，於南化街區賞花並品味風味餐。4月13日舉辦的「玉井商圈好芒小旅行」則將探索加利利方舟教堂、噍吧哖紀念公園與玉井果菜市場，感受芒果之鄉的獨特魅力。活動報名詳情請參閱ACCUPASS網站。

此外，針對受震災影響的東山區，市府規畫「2025振興東山輕旅行」，將於4月9日與4月26日舉辦兩梯次，每梯次限額40人，行程涵蓋東原老街、咖啡園與龍眼烘焙窯，讓遊客品味東山咖啡與龍眼美食，並感受當地文化。3月28日上午9點起開放報名，詳情可至相關網站查詢。

另為延續商圈小旅行效益，市府計畫自6月起依「台南市商圈輔導行銷計畫」陸續舉辦6場小旅行，結合地方特色店家與產業，促進商圈發展與觀光經濟。楠西、玉井與東山等商圈將推出集章促銷、市集辦桌等活動，以吸引遊客造訪，帶動地方經濟發展

市府也協助商圈申請經濟部「商圈活絡補助計畫」，最高可獲50萬元補助，支持地方特色產業發展。如楠西推動「百果風味遊×食農教育振興計畫」，玉井則推出「振興玉井 繁榮經濟計畫」，東山則透過「2025東山商圈輕旅行~咖啡龍眼饗食推廣活動」，加強商圈行銷，吸引遊客回流。

此外，楠西公有零售市場因1月21日連續地震造成建築結構受損，經鑑定為紅單危樓，市府自2月起停止徵收市場攤位使用費，並於3月24日向簽有契約的實際經營攤商發放每位5萬元營業慰助費，以減輕地震對攤商生計的影響。

為協助攤商恢復營業，市府在楠西郵局對面空地建置中繼市場，預計3月底完成28個攤位設置，並於4月起提供攤商進駐營業。

市場處處長王俊博表示，考量4月連假與攤商需求，搬遷期限延至4月16日，市府將提供必要的搬遷協助，並啟動市場拆除與重建工程，以打造安全舒適的市場環境，確保攤商與消費者的權益。

楠西龜丹溫泉區的花旗木。本報資料照片
楠西龜丹溫泉區的花旗木。本報資料照片
楠西近年以「金木水土火」的景點行銷。圖／台南市經發局提供
楠西近年以「金木水土火」的景點行銷。圖／台南市經發局提供
玉井區有芒果故鄉之稱，不少青年返鄉創業，讓在地食材以創新樣貌吸引更多元遊客。圖／台南市經發局提供
玉井區有芒果故鄉之稱，不少青年返鄉創業，讓在地食材以創新樣貌吸引更多元遊客。圖／台南市經發局提供
東山區以咖啡、龍眼、東山鴨頭等農特產品聞名，結合輕旅行，讓人體驗並感受當地濃厚。圖／台南市經發局提供
東山區以咖啡、龍眼、東山鴨頭等農特產品聞名，結合輕旅行，讓人體驗並感受當地濃厚。圖／台南市經發局提供
南化寶光聖堂花旗木每年吸引人山人海遊客。資料照片／台南市政府提供
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