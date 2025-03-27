影／台南史前第一人遺骸曝光…南科考古館開幕 看先民生活樣貌

「發現第一人巡迴展」台南展今天在南科考古館開幕，「以亮島人及南科史前第一人群為主角」，呈現馬祖亮島及台南在地先民可能的生活樣貌，與當時的自然生物環境。展出10月19日每周二至周日上午9點到下午5點。

今天開幕儀式結合互動多媒體，邀請外賓「手持數位刷子一同參與考古」、刷開地表土壤，漸漸露出台南史前第一人的遺骸並開啟第一人觀察與研究資訊的影片，呈現距今約4800年前台南史前第一人群的生活樣貌，體驗考古學與生物人類學的研究方法與成果。

南科考古館表示，台南站的內容結合南科園區大坌坑文化考古材料，與來自馬祖距今約8300年前的亮島島尾遺址出土遺物，兩地的先民過去居住地點都靠近海洋，但考古研究成果顯示，他們的生活方式有相同也有相異之處，歡迎大家一起來看展深入了解第一人的故事。

南科考古館指出，必看重點包含揭露的新石器時代早期出土人骨資訊、台灣第一狗與第一米的考古出土原件，馬祖國定亮島島尾遺址出土遺物原件。展覽中更有許多首次亮相、不容錯過的南科出土遺物，也設置多款互動裝置，帶給大家更多元的觀展體驗。