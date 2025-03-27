快訊

全球首例！義大利頁報發行AI報紙 挑戰新聞倫理掀業界疑慮

台中砍人案…涉案者竟是2萬人追蹤網紅「夢戈」 殺人未遂送辦

影／台南史前第一人遺骸曝光…南科考古館開幕 看先民生活樣貌

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「發現第一人巡迴特展」今在南科考古館開幕。呈現馬祖亮島及台南在地先民可能的生活樣貌，與當時的自然生物環境。記者周宗禎／攝影
「發現第一人巡迴特展」今在南科考古館開幕。呈現馬祖亮島及台南在地先民可能的生活樣貌，與當時的自然生物環境。記者周宗禎／攝影

「發現第一人巡迴展」台南展今天在南科考古館開幕，「以亮島人及南科史前第一人群為主角」，呈現馬祖亮島及台南在地先民可能的生活樣貌，與當時的自然生物環境。展出10月19日每周二至周日上午9點到下午5點。

今天開幕儀式結合互動多媒體，邀請外賓「手持數位刷子一同參與考古」、刷開地表土壤，漸漸露出台南史前第一人的遺骸並開啟第一人觀察與研究資訊的影片，呈現距今約4800年前台南史前第一人群的生活樣貌，體驗考古學與生物人類學的研究方法與成果。

南科考古館表示，台南站的內容結合南科園區大坌坑文化考古材料，與來自馬祖距今約8300年前的亮島島尾遺址出土遺物，兩地的先民過去居住地點都靠近海洋，但考古研究成果顯示，他們的生活方式有相同也有相異之處，歡迎大家一起來看展深入了解第一人的故事。

南科考古館指出，必看重點包含揭露的新石器時代早期出土人骨資訊、台灣第一狗與第一米的考古出土原件，馬祖國定亮島島尾遺址出土遺物原件。展覽中更有許多首次亮相、不容錯過的南科出土遺物，也設置多款互動裝置，帶給大家更多元的觀展體驗。

台灣史前文化博物館攜手連江縣政府、自然科學博物館舉辦這項展覽。南科考古館配合規畫多場教育推廣活動，4月兒童連假推出「發現第一狗」台語繪本說故事（報名：https://reurl.cc/RLaVz9）、5月「人骨日光浴一藍晒體驗」及6月「人骨講座」都用淺顯易懂方式讓不同年齡層大眾可更了解史前人群當時的生活環境與樣貌，詳細報名資訊在南科考古館FB及IG。

「發現第一人巡迴特展」今在南科考古館開幕。呈現馬祖亮島及台南在地先民可能的生活樣貌，與當時的自然生物環境。記者周宗禎／攝影
「發現第一人巡迴特展」今在南科考古館開幕。呈現馬祖亮島及台南在地先民可能的生活樣貌，與當時的自然生物環境。記者周宗禎／攝影
「發現第一人巡迴特展」今在南科考古館開幕。呈現馬祖亮島及台南在地先民可能的生活樣貌，與當時的自然生物環境。記者周宗禎／攝影
「發現第一人巡迴特展」今在南科考古館開幕。呈現馬祖亮島及台南在地先民可能的生活樣貌，與當時的自然生物環境。記者周宗禎／攝影
「發現第一人巡迴特展」今在南科考古館開幕。呈現馬祖亮島及台南在地先民可能的生活樣貌，與當時的自然生物環境。記者周宗禎／攝影
「發現第一人巡迴特展」今在南科考古館開幕。呈現馬祖亮島及台南在地先民可能的生活樣貌，與當時的自然生物環境。記者周宗禎／攝影
「發現第一人巡迴特展」今在南科考古館開幕。呈現馬祖亮島及台南在地先民可能的生活樣貌，與當時的自然生物環境。記者周宗禎／攝影
「發現第一人巡迴特展」今在南科考古館開幕。呈現馬祖亮島及台南在地先民可能的生活樣貌，與當時的自然生物環境。記者周宗禎／攝影
「發現第一人巡迴特展」今在南科考古館開幕。呈現馬祖亮島及台南在地先民可能的生活樣貌，與當時的自然生物環境。記者周宗禎／攝影
「發現第一人巡迴特展」今在南科考古館開幕。呈現馬祖亮島及台南在地先民可能的生活樣貌，與當時的自然生物環境。記者周宗禎／攝影
「發現第一人巡迴特展」今在南科考古館開幕。呈現馬祖亮島及台南在地先民可能的生活樣貌，與當時的自然生物環境。記者周宗禎／攝影
「發現第一人巡迴特展」今在南科考古館開幕。呈現馬祖亮島及台南在地先民可能的生活樣貌，與當時的自然生物環境。記者周宗禎／攝影

南科 博物館 考古

延伸閱讀

連江縣青年慶祝大會 優秀青年反映活躍樣貌

微光馬祖串聯4鄉5島 玩生存遊戲、享老酒冰沙

高雄警方稱「鞏固事證」早早結束打撈 分屍案鐵證全靠眼尖的他

分屍案新進展！高雄港撈起頭顱 證實是凶嫌大嫂

相關新聞

癌逝議員李奕德有功於嘉義城隍廟 廟方將列先賢功滿芳名神位超度

嘉義市議員李奕德昨天罹肝癌辭世，他從小在東市場長大，與國定古蹟城隍廟淵源深，研究所論文研究城隍廟，長期以志工身分，參與關...

影／台南史前第一人遺骸曝光…南科考古館開幕 看先民生活樣貌

「發現第一人巡迴展」台南展今天在南科考古館開幕，「以亮島人及南科史前第一人群為主角」，呈現馬祖亮島及台南在地先民可能的生...

台灣燈會2停車場陸續撤場 停車位難覓…嘉市府有因應

嘉義市府辦理舊空軍眷村建國二村、復興新村，原台灣燈會會場公辦市地重劃開發，公共設施5月完工，為施工需要，2處委託民營臨時...

振興災區台南山區小旅行開跑 感受芒果、咖啡之鄉魅力

為協助0121震災區經濟復甦，台南市政府推動商圈振興計畫，結合特色小旅行與專案補助，以活絡地方消費。市長黃偉哲表示，自3...

3年一科台南下營香29日起遶境 300多隊神轎、藝閣助陣

3年一科地方盛事，台南下營北極殿玄天上帝廟「下營香」遶境將在29、30日登場，今年不僅由上帝爺「親賜」遶境主題，命名為「...

全球城市小姐選拔總決賽 25位各國佳麗8月台南拍片行銷

全球城市小姐選拔活動創辦人張如君和活動賽事主席蕭美萍領城市小姐李昱欣、孫如妤昨拜會台南市長黃偉哲，今年選拔滿20周年，8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。