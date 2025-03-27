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3年一科台南下營香29日起遶境 300多隊神轎、藝閣助陣

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
3年一科地方盛事，台南下營北極殿玄天上帝廟「下營香」遶境，29、30日即將登場。記者萬于甄／攝影
3年一科地方盛事，台南下營北極殿玄天上帝廟「下營香」遶境，29、30日即將登場。記者萬于甄／攝影

3年一科地方盛事，台南下營北極殿玄天上帝廟「下營香」遶境將在29、30日登場，今年不僅由上帝爺「親賜」遶境主題，命名為「玄帝降臨、神威展現」外，屆時預計將有300多隊友宮廟神轎、各式陣頭、真人藝閣等參與，盛況可期。

下營上帝廟主委姜金利指出，上帝廟迄今近300年歷史，3年一科的下營香更是從未斷過，今年為乙已年香科遶境，上帝爺更「指示」要以「玄帝降臨、神威展現」8字為遶境冠名，屆時廟內奉祀的大上帝、二上帝、三上帝、四上帝、五上帝神像都會出巡遶境。

上帝廟總幹事許禹錦則說，參與下營香遶境出巡以下營6大姓氏角頭廟及友宮廟為主，包含姜林、陳、曾、洪、沈及其它姓氏「什姓」組成，且香科遶境多是傳統陣頭，像是姜林姓龍泰堂出陣紡車輪、蜈蚣陣等；沈姓武德宮八仙閣、白蛇傳、什姓四大美人等，另外，今年較特別為「巡撫昭明王」神轎將首度參與遶境。

廟方說明，下營上帝廟廟史源自明鄭將軍劉國軒，迎請玄天二上帝神像渡海來台，在1940年間，上帝爺公降示封劉國軒為「巡撫昭明王」，廟內「郡王殿」更奉祀延平郡王和昭明王，今年不僅昭明王神轎首次參與遶境，劉國軒後代子孫劉豐治也將會隨行。

此外，上帝廟也依古制邀請茅港尾天后宮「茅港媽」、觀音寺觀音佛祖到廟內作客看戲，並參與下營香出巡遶境；下營香預計29日早上6點出發，由台南市長黃偉哲等人點燃起馬炮，今年真人藝閣遶境過程中除灑糖果，預計將送出電視、紅包、水產品等獎品，也讓信眾相當期待。

下營香依古制邀請茅港尾天后宮「茅港媽」、觀音寺觀音佛祖到上帝廟作客，屆時也會一同參與下營香出巡繞境。記者萬于甄／攝影
下營香依古制邀請茅港尾天后宮「茅港媽」、觀音寺觀音佛祖到上帝廟作客，屆時也會一同參與下營香出巡繞境。記者萬于甄／攝影

神轎 遶境

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