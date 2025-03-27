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癌逝議員李奕德有功於嘉義城隍廟 廟方將列先賢功滿芳名神位超度

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
罹癌離世嘉市議員李奕德生前有功於嘉義城隍廟， 廟方將列先賢功滿芳名神位超度。圖／嘉義城隍廟提供
罹癌離世嘉市議員李奕德生前有功於嘉義城隍廟， 廟方將列先賢功滿芳名神位超度。圖／嘉義城隍廟提供

嘉義市議員李奕德昨天罹肝癌辭世，他從小在東市場長大，與國定古蹟城隍廟淵源深，研究所論文研究城隍廟，長期以志工身分，參與關心廟務發展，在議會質詢，要求市府今年擴大慶祝諸羅建城321周年，特別重視城隍廟文史價值，發展宗教觀光，廟方人員不捨李奕德離世，將列神位超度祭拜。

城隍廟總幹事葛永樂說，議員李奕德有功於城隍廟，慈善會先賢功滿芳名神位，每年農曆7月13及15日，廟方都會為有功於城隍廟及慈善會的功德者，列為先賢功滿芳名神位，請城隍爺做主引路免費給予超度、功德福田、離苦得樂，以慰有功先賢。

葛永樂說，李奕德家族中藥行在東市場、共和市場區域，從小就與城隍廟有淵源，就讀南華大學非營利事業管理研究所，論文研究城隍廟，當議員2屆關注廟務，參與廟方活動，重視城隍廟珍貴文史價值，發展宗教觀光，廟方人員及信眾對他遽逝，都感到悲痛不捨。

國定古蹟嘉義城隍廟奉祀城隍綏靖侯，是清朝時期台灣府諸羅縣官府最初創建的城隍廟，也是諸羅城三大古廟之一，見證地方歷史，是文化信仰中心。嘉義城隍廟共有三川殿、拜亭、正殿、後殿四部分，其中三川殿、拜亭、正殿現為日治時期興建建築物，後殿1980年改成今日高樓建築樣貌，廟內雕刻、彩繪、泥塑等具文化價值。

罹癌離世嘉市議員李奕德生前有功於嘉義城隍廟， 廟方將列先賢功滿芳名神位超度。圖／嘉義城隍廟提供
罹癌離世嘉市議員李奕德生前有功於嘉義城隍廟， 廟方將列先賢功滿芳名神位超度。圖／嘉義城隍廟提供

嘉義 國定古蹟 城隍廟 肝癌

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