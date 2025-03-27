全球城市小姐選拔總決賽 25位各國佳麗8月台南拍片行銷

全球城市小姐選拔活動創辦人張如君和活動賽事主席蕭美萍領城市小姐李昱欣、孫如妤昨拜會台南市長黃偉哲，今年選拔滿20周年，8月底將在台灣擴大舉辦總決賽，總計將邀請至少25位具有世界小姐、環球小姐等國際選美組織曾經獲得獎項的各國佳麗來台比賽，城市行銷首發特別選中台南市。

張如君指出，台南去年正好滿400年，是台灣第一的「文化古都」，美食、美景及深厚文化底蘊都特別值得向國際推薦觀光。

張如君表示，預計全球城市小姐於8月底將為台南市10多個知名景點拍攝短影片，同時也會邀請市長親自入鏡，向全世界介紹府城的人文及景觀之美。黃偉哲允抽空在10多部短影片作品中至少入鏡2部，親自擔綱介紹台南市的名勝古蹟。

市長黃偉哲表示，歡迎來自世界各國的佳麗齊聚台南市，推廣台南的觀光旅遊。他表示，府城的名勝古蹟、自然景觀，數量不可勝數，希望城市小姐能在台南多待些日子，讓市府多盡些地主之誼，同時也讓各國佳麗有多一點時間感受台南人的熱情。