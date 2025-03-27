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台灣燈會2停車場陸續撤場 停車位難覓…嘉市府有因應

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市府辦理舊空軍眷村建國二村、復興新村，原台灣燈會會場公辦市地重劃開發，公共設施5月完工，為施工需要，2處委託民營臨時停車場近700個停車位，31日及4月底撤場。記者魯永明／攝影
嘉義市府辦理舊空軍眷村建國二村、復興新村，原台灣燈會會場公辦市地重劃開發，公共設施5月完工，為施工需要，2處委託民營臨時停車場近700個停車位，31日及4月底撤場。記者魯永明／攝影

嘉義市府辦理舊空軍眷村建國二村、復興新村，原台灣燈會會場公辦市地重劃開發，公共設施5月完工，為施工需要，2處委託民營臨時停車場近700個停車位，31日及4月底撤場，在重劃區規畫停車場未啟用空窗期，當地民族路商圈停車位難覓，月租車主重新覓車位；市府交通處提供替代停車場供民眾選擇。

舊空軍眷村建國二村、復興新村，原台灣燈會會場市地重劃開發，被稱為嘉市「信義區」，當地民族路商圈商家林立，鄰近鈺通大飯店、南院旅墅、安娜與國王飯店及共和市場，停車需求量大，2處停車場撤場，停車位難覓，月租車主重新覓車位叫苦。

當地店家說，民國路停車場以日計算停車，每天上限180元停車費，租車負擔沉重，假日遊客車多，盼市府與停車場廠商協調，在不影響市地重劃施工，讓車主仍能月租停車，並增加鄰近棒球場月租車位，避免假日交通阻問題。

市府交通處說，新生路停車場地主國防部，非屬停車場用地，市府利用市地重劃闢設前空檔，規畫臨時性停車場，提供周邊停車使用，屬額外增加停車場，2020年4月1日營運。配合市地重劃工程及配地作業，市府考量整體性發展，盡量壓縮施工所須最低工期，協商停車場業者最後時機撤場，將影響降到最低。

停車場撤場時間如下：31日預計撤來來麵包店對面與中正路民國路停車場，格位為483席小汽車停車位。4月30日預計撤貓尾巴對面與公明路停車場，格位為205席小汽車停車位。

市地重劃配售後，未來該基地規畫2場停車場，預計提供110餘格汽車格位。另在新生路及公明路，分別增設82格及95格路邊停車格，大雅路配合人行道工程，也新闢177格路邊停車格，供民眾停車使用。棒球場停車場設有567格停車格位，平時停車率約僅3成，民眾可多利用停車，分散停車空間需求。

嘉義市府辦理舊空軍眷村建國二村、復興新村，原台灣燈會會場公辦市地重劃開發，公共設施5月完工，為施工需要，2處委託民營臨時停車場近700個停車位，31日及4月底撤場。記者魯永明／攝影
嘉義市府辦理舊空軍眷村建國二村、復興新村，原台灣燈會會場公辦市地重劃開發，公共設施5月完工，為施工需要，2處委託民營臨時停車場近700個停車位，31日及4月底撤場。記者魯永明／攝影
嘉義市府辦理舊空軍眷村建國二村、復興新村，原台灣燈會會場公辦市地重劃開發，公共設施5月完工，為施工需要，2處委託民營臨時停車場近700個停車位，31日及4月底撤場。記者魯永明／攝影
嘉義市府辦理舊空軍眷村建國二村、復興新村，原台灣燈會會場公辦市地重劃開發，公共設施5月完工，為施工需要，2處委託民營臨時停車場近700個停車位，31日及4月底撤場。記者魯永明／攝影
嘉義市府辦理舊空軍眷村建國二村、復興新村，原台灣燈會會場公辦市地重劃開發，公共設施5月完工，為施工需要，2處委託民營臨時停車場近700個停車位，31日及4月底撤場。記者魯永明／攝影
嘉義市府辦理舊空軍眷村建國二村、復興新村，原台灣燈會會場公辦市地重劃開發，公共設施5月完工，為施工需要，2處委託民營臨時停車場近700個停車位，31日及4月底撤場。記者魯永明／攝影

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