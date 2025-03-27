清明將至周末起現掃墓車潮 南市警公布交管措施及路段

清明節將至，台南市富貴南山紀念中心、國寶台南福座及崇孝塔預計將湧現掃墓車潮，轄區第六警分局為確保交通順暢與用路人行車安全，規劃周邊道路交通疏導管制措施，今公布相關交通管制措施，呼籲民眾避開尖峰掃墓時段，減少交通壅塞時間。

警方指出，本月29日至30日、4月3日至6日，每日8時至16掃墓時段相關交通管制措施如下：

1.富貴南山紀念中心：採分流措施單線進出，汽、機車入口處設於西門路，出口處設於大成路193巷口，車輛離場一律由大成路193巷口右轉行經大成路駛離。

2.西門路段（中華南路至大成路間）：封閉富貴南山入口處前方及憶盧園前方中央分隔島缺口禁止迴轉，並設置指引告示牌面，引導汽車於西門路與中華南路口迴轉；機車可至西門路與新都路口兩段式左轉。

3.崇孝塔：4月4日8時至16時，於體育路往健康路一段133巷入口處設置管制點，禁止三輪以上車輛進入。

4.建議掃墓民眾可將車輛停放於新都路、西門路一段及中華南路一段路邊或大成路停車場(警察新村旁)，亦可下載「台南好停APP」，隨時掌握周邊停車場最新狀況。

5.易壅塞建議改道路段：西門路一段、大成路及新都路預計於每日下午1時前會有較多掃墓人潮，建議外出旅遊的民眾可提早改道行駛，以避開該區域掃墓人（車）流。

第六警分局指出，本月28日至4月20日FOCASA馬戲團在「水交社文化園區」舉辦活動，預估將吸引許多親子遊客，民眾如開車前往，可利用水交社路路邊停車格、永成路路外停車場、體育之心路外停車場、棒球場北側路外停車場、西門健康立體停車場、體育路路外停車場、南門路237巷停車場及南門路231巷臨時停車場等公有停車場停車。