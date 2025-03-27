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議員肝癌遽逝 嘉市肝癌死亡率偏高…衛生局消除C肝呼籲篩檢

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市衛生局去年世界肝炎日舉辦社區篩檢活動。圖／嘉市衛生局提供
嘉市衛生局去年世界肝炎日舉辦社區篩檢活動。圖／嘉市衛生局提供

嘉義市議員李奕德昨天肝癌遽逝，發病到離世才1個多月，地方震驚，讓人聞肝癌色變；嘉市衛生局說，衛福部死因統計資料，肝癌2023年癌症死因排行第2，每10萬人口標準死亡率為16.4。嘉市2023年每10萬人口標準化死亡率為18.9，比全國死亡率高。

衛生局說，肝癌初期通常沒有明顯症狀，容易被忽略而失去最好的治療機會。肝癌有8成是因為B、C型肝炎病毒感染引起，也可能因酒精或化學物質等而演變成慢性肝炎，肝臟反覆發炎，導致肝硬化、肝癌。脂肪肝也是導致肝癌的危險因子。

建議要適度控制體重，不要過度飲食，不要共用針頭及避免刺青，另建議定期健檢、肝炎篩檢，才能早期發現、早期治療。國民健康署提供45歲至79歲民眾B、C型肝炎篩檢服務，協助民眾及早發現是否感染B、C肝炎病毒。嘉義市提供30歲以上首次參加整合性健康篩檢的民眾，可做B、C肝篩檢，提醒市民篩檢保健康。

衛福部為找到C肝病人防治，呼應世界衛生組織消除C型肝炎目標，全力衝刺2025年達標，國健署擴大篩檢年齡為45至79歲（原住民40至79歲），只要符合篩檢資格都享有終身一次接受免費B、C肝篩檢的服務，嘉市目前有142家醫療院所提供免費B、C型肝炎篩檢服務，希望能盡早找出肝炎病人，盡早接受治療，找回健康。

嘉市2019年起將消除C肝列為重要市政，由衛生局整合公私部門及民間組織資源，建置篩檢及追蹤資訊系統、透過多元管道宣導推廣、積極配合國健署擴大成健B、C肝篩檢政策，辦理大小型篩檢活動等，讓嘉市成為消除C肝最友善的城市。

去年世界肝炎日舉辦社區篩檢活動，為80歲以上長者提供C肝快篩服務，只要採集手指尖的血滴檢查，15分鐘即可知道結果，如快篩陽性，再進一步抽血檢驗病毒量，有病毒量者，由醫療團隊提供治療服務。如此提供便民的一條龍服務，加速民眾的篩檢、診斷、治療時間。

嘉市肝癌死亡率偏高衛生局消除Ｃ肝呼籲篩檢。圖／嘉市衛生局提供
嘉市肝癌死亡率偏高衛生局消除Ｃ肝呼籲篩檢。圖／嘉市衛生局提供

C肝 肝炎 肝癌

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