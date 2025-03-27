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台南光電板包圍社區 麻豆人抗爭

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
有業者預計在台南麻豆區北勢、港尾里設置面積達28公頃漁電共生光電場，僅隔一條馬路就是住宅社區，居民昨抗爭要求另擇基地。記者萬于甄／攝影
有業者預計在台南麻豆區北勢、港尾里設置面積達28公頃漁電共生光電場，僅隔一條馬路就是住宅社區，居民昨抗爭要求另擇基地。記者萬于甄／攝影

有光電業者預計在台南麻豆區北勢、港尾里設置28公頃的漁電共生案場，引發居民擔憂，附近社區組成自救會昨出面抗爭，怒批「錯誤選址、黑箱作業、誓死抗爭」；對此，南市農業局回應，未來會定期查核。

農業局解釋，此案為室內水產養殖場，依據審查辦法，可直接以太陽能板作為屋頂，待後續設施建置完畢，要依經營計畫投入養殖，魚種也須符合經營計畫書內容，農業局才會核發綠能設施容許使用許可，繼而躉售綠電。

麻豆客子寮大地莊園社區附近先前就有光電場進駐，正在興建，居民最近又發現周邊魚塭地有許多太陽能板基椿、鋼骨佇立，一問才知還有其他業者要進駐，還高達28公頃，相當錯愕，組成自救會；該業者兩周前通知昨要舉行施工說明會，會前卻又臨時喊卡、延期再辦。

自救會成員到原訂說明會的現場陳情說，場址距離社區僅一條馬路之隔，欲設置多案太陽能發電場，幾乎把社區包圍起來，社區目前500多戶住戶，將被太陽能場包圍；住戶葉姓退休教授說，光電案選址都會避開生態區，「難道人不如鳥？為何不避開人住的地方，一定會抗爭到底！」港尾里長葉淑綢聲援說，會跟里民站在一起，反對到底。

自救會也指出，政府通過施工許可審核前，應先詢問過周邊居民意見，而非發電場籌設許可通過後才開說明會，且政府不是宣稱「人民是頭家」，難道現財團或太陽能發電場才是台灣頭家？應廢止發電場許可，另擇適當基地。

農業局回應，會依據容許養殖的內容去做定期查核，嚴禁假養殖真種電的情事，日後若查核出違反經營計畫的內容且未能改善者，將予以廢止容許。

住戶 太陽能發電 自救會

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