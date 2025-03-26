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嘉義縣推運動網站及APP 累積跑走里程可抽iPhone手機及禮券

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣政府今天推出運動網站及APP，12月17日前累積跑走里程還能參加抽獎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天推出運動網站及APP，12月17日前累積跑走里程還能參加抽獎。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府獲體育署補助建置運動數位平台，縣長翁章梁今天宣布「智遊嘉義 健康無限」網站正式啟動，在嘉義縣內8處場域建置智慧感應設備，於網站完成註冊並下載MySports APP連動，12月17日前在8處場域累積跑走里程還能抽iPhone手機。

永悅健康科技公司與台灣大哥大、中正大學運動競技學系合作推出手機APP「Mysport App」，12月17日前每上傳12次走跑紀錄，且每次至少達1公里，即可獲得1次抽獎機會，有iPhone、iPad、Garmin手錶及超商禮券等獎品，每月達24公里還能額外參加抽獎。

翁章梁說，建置智慧感應設備 8處場域包括嘉義縣立田徑場、中正大學、民雄運動公園、大林運動公園、水上國小、新港國小、東石國中及永慶高中，可下載APP「My Sports」，在場域內走跑累積里程就可參加抽獎，里程數越多、抽獎機會越多。

翁章梁表示，計畫活動鼓勵民眾將健走、慢跑等低門檻運動融入日常生活，藉由數位科技提升運動的便利與趣味性，APP不僅可獲得個人運動數據與歷程記錄，還能掌握運動狀況，提升身體健康素質，一舉多得，詳情可至官網查詢 https://chiayi.runforlife.tw/events/12。

嘉義縣政府今天推出運動網站及APP，12月17日前累積跑走里程還能參加抽獎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天推出運動網站及APP，12月17日前累積跑走里程還能參加抽獎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天推出運動網站及APP，12月17日前累積跑走里程還能參加抽獎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天推出運動網站及APP，12月17日前累積跑走里程還能參加抽獎。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 翁章梁 運動

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