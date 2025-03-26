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視察台南地震災後重建進度 卓榮泰：一周內提解決辦法

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
行政院長卓榮泰（前排中）今下午在台南市長黃偉哲（前排左一）、民進黨立委郭國文（前排左二）、陳亭妃（前排右二）、賴惠員（前排右一）等人陪同下，到楠西鹿陶洋江家古厝視察。記者萬于甄／攝影
行政院長卓榮泰（前排中）今下午在台南市長黃偉哲（前排左一）、民進黨立委郭國文（前排左二）、陳亭妃（前排右二）、賴惠員（前排右一）等人陪同下，到楠西鹿陶洋江家古厝視察。記者萬于甄／攝影

0121台南楠西地震發生至今2個月，行政院長卓榮泰今下午到楠西鹿陶洋江家古厝視察災後復原情況，針對地方反映的農損、觀光、宗教寺廟受損等相關復建問題，允諾1周內提出解決辦法，卓榮泰也說，「風雨無情，但政府有備」，會讓人民安心。

卓榮泰今下午在台南市長黃偉哲、民進黨立委郭國文、陳亭妃、賴惠員及國民黨立委謝龍介等人陪同下，到楠西鹿陶洋江家古厝視察，並由台南市副市長葉澤山針對震災後復原重建情形簡報，多位立委也當場反映地方需求。

卓榮泰表示，各種補助再快，都不如災害來得快，而各種補助再多，都不如民眾的損失多，因此也告知政院負責處理相關事務的人員，一定要切身去體會時間與實際損害，對民眾所造成的各項需求；針對各立委反映的農損、觀光、宗教寺廟及住宅修繕等，會一一來解決問題。

他也提到，受0121地震影響貼單的住宅，雖造成很大損害，但實際上補償沒有0403地震時的單位這麼高，且更經過三師技術鑑定過，所以一定要如實補償；針對江家古厝修繕經費，原獲文化部與客委會核定補助90％經費，剩餘10%盼望中央專案補助，卓榮泰今也當場允諾。

另外，有關農損部分將由農業部重新核算，若有農會建物需要拆除重建，可再研議是否有較好的處理方式，滿足地方需求；宗教寺廟建物雖不是住宅，但牽涉到公共安全，因此，會由內政部重新處理。

卓榮泰強調，「風雨無情，但政府有備」，就是要讓人民安心，雖然速度不一定馬上能即時趕到，但一定會在最需要時，透過地方政府與民代，在最快時間內把災害損失彌平，今天所提出的問題，將在1周內解決答案並回報給地方政府。

黃偉哲則說，南市府為求時效，許多補助已先行由市府經費墊支，後續仍需中央大力支持，才能讓各項重建工作順利推動，此外，希望中央持續加快經費核定流程，讓受災民眾、歷史文化資產、農業產業及地方經濟等能夠盡速恢復，迎接重建後的新生活。

行政院長卓榮泰（中）今下午到江家古厝聚落視察，針對江家古厝聚落損害修復經費10%差額，允諾將由中央專案協助。記者萬于甄／攝影
行政院長卓榮泰（中）今下午到江家古厝聚落視察，針對江家古厝聚落損害修復經費10%差額，允諾將由中央專案協助。記者萬于甄／攝影
行政院長卓榮泰（中）今下午到楠西鹿陶洋江家古厝視察。記者萬于甄／攝影
行政院長卓榮泰（中）今下午到楠西鹿陶洋江家古厝視察。記者萬于甄／攝影
行政院長卓榮泰（前排中）今下午到楠西鹿陶洋江家古厝，視察台南地震災後復原情況，先在江家古厝聚落大廳聽取簡報。記者萬于甄／攝影
行政院長卓榮泰（前排中）今下午到楠西鹿陶洋江家古厝，視察台南地震災後復原情況，先在江家古厝聚落大廳聽取簡報。記者萬于甄／攝影

卓榮泰 地震

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