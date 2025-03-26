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嘉市議員李奕德罹癌遽逝 殯葬告別式吉日已選定

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議會無黨籍議員李奕德，上午肝癌病逝大林慈濟醫院，家人與議會討論治喪事宜，選定4月8日吉日吉時，在嘉市立殯儀館景德廳舉辦殯葬告別式。圖／聯合報資料照片
嘉義市議會無黨籍議員李奕德，上午肝癌病逝大林慈濟醫院，家人與議會討論治喪事宜，選定4月8日吉日吉時，在嘉市立殯儀館景德廳舉辦殯葬告別式。圖／聯合報資料照片

嘉義市議會無黨籍議員李奕德，上午肝癌病逝大林慈濟醫院，得年42歲，發病死亡才1個多月，下午家人與議會討論治喪事宜，印製訃聞，選定4月8日吉日吉時，在嘉市立殯儀館景德廳舉辦殯葬告別式。

李奕德妻子及家人具名發出訃聞：李奕德慟於民國114年國曆3月26日（農曆2月27日）星期三上午10時48分，與世長辭，距生於民國72年3月11日（農曆正月27日），享年40有4歲，停靈水上鄉忠和村檳榔樹角77之2號、富貴天境寶座ＶＩＰ。

出殯吉日謹擇於國曆4月8日（農曆3月11日）星期二，地點：嘉義市立殯儀館景德廳，家奠：上午8時舉行家奠儀式，公奠：上午8時30分舉行公奠儀式，隨即發引火化。

議員李奕德肝癌病逝大林慈濟醫院，父親李漢仁說，兒子善盡民代職責，服務選民，隱忍病痛，發現為時已晚，昨晚加護病房急救，上午不治，發病死亡1個多月。

李奕德已婚無子女，曾任嘉義大學、南華大學講師、嘉義市小英之友會顧問、理事。前副議長郭明賓2018年議員選舉涉及賄選、當選無效，李奕德遞補。本屆參選以2771票連任。

嘉義 死亡 議員

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