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嘉義科學園區帶動太保人口成長 破4萬人將發6000元禮券
嘉義科學園區如火如荼施工，台積電預計2028年投入量產，帶動當地產業及人口成長，太保市人口持續成長，近期吸引許多年輕人返鄉創業，329青年節將至，太保市長鄭淑分今到青創咖啡店支持，也宣傳太保市人口即將突破4萬人，設籍太保市第4萬人將致贈6千元禮券。
鄭淑分說，太保市迎接人口數突破4萬人，公所特別祭出獎勵措施，「設籍遷入太保市」或「出生登記」第4萬人，以及新生兒出生登記，設籍太保市第3萬9997至3萬9999者及設籍第4萬0001至4萬0003者，合計7位，每人各致贈禮券6000元及獎牌1面。
鄭淑分也說，太保市近年人口逐漸成長，公所成立「太保好事多」聯合行銷平台，推廣在地商家及農特產品，也開設科技行銷培力課程，輔導青年運用創新商業模式，增進產品及店家能見度，未來將規畫市集活動，打造專屬太保品牌市集，讓年輕人有多元發展機會。
鄭淑分今天到訪28歲青年洪詩茜開設「未嚐甜點咖啡廳」，洪詩茜說，她將祖母名字「未」放入店名，以前在家做甜點時，總是第一個拿給祖母品嘗，取音「未嚐」，返鄉開咖啡店不僅是對祖母的思念，也希望讓每一位來到咖啡店的客人，都能感受到那份溫暖與用心。
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