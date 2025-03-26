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雲林去年攔阻414件 今祭出百萬獎勵金檢舉每案最高可領9千
雲林縣去年攔阻民眾遭受詐騙414件，其中89件是由民眾通報並查獲詐欺車手，為加大打擊詐騙力道，雲林縣長張麗善今宣布成立打詐雲林隊，祭出一百萬元獎勵金，鼓勵民眾踴躍檢舉，每案最高獎金9千元，盼透過警民合作，杜絕詐騙案。
雲林地方法院一名女法官本月17日昨天在便利商店買早餐時，發現店內一男子攜帶文書資料且配戴工作證，形跡可疑，看起來和她審理案件的詐騙「被告」裝扮很相像，她機警連絡警察火速趕到現場埋伏，在被害人交款時一擁而上逮捕李姓車手。
雲林縣警局表示，該案是由民眾通報並查獲詐欺車手，去年全縣攔阻民眾遭受詐騙414件，攔阻金額2.1億元，其中89件都是由民眾通報並查獲詐欺車手。
雲林縣府今召開記者會成立打詐雲林隊，張麗善表示，打詐成功關鍵在於警民合作，為加速打詐力道，今年三月起增編300萬元獎勵金，其中200萬元作為員警打擊詐欺集團獎金，100萬元鼓勵民眾踴躍檢舉。
縣警局長李建民表示，民眾只要勇於辨識通報詐欺車手，並通知警方到場成功查獲詐欺犯嫌，將頒發每案3千元獎勵金，依照攔阻金額，另核發獎金2千元至6千元不等，等於每案最高可獲9千元獎勵金，希望全民一心，共同打詐。
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