王美惠爭取嘉義輕軌納入大南方新矽谷 黃敏惠請中央信守承諾蓋輕軌

嘉義市長黃敏惠指稱，中央大南方新矽谷推動方案未將嘉市納入，不應將嘉市直接跳過，完全邊緣化、完全遺忘，請中央立即啟動高鐵聯外輕軌興建計畫，原定明天北上國科會爭取，會議延到4月17日；立委王美惠日前辦座談會，國科會說大南方新矽谷輕軌納入，但黃敏惠說，請中央信守承諾編預算蓋輕軌。

王美惠辦「嘉市整體區域發展計畫」座談會，國科會副主委蘇振綱出席，針對大南方新矽谷方案涉及嘉市規畫說明。王美惠說，行政院推動大南方科技廊帶，嘉科園區在策略布局內，嘉科園區第2期計劃，園區聯外輕軌交通-嘉義大眾捷運系統藍線，是有效串聯園區與嘉市地方生活往來重點，現已納入嘉科園區二期擴建規畫，計畫通過國科會及國發會審查。

蘇振綱說，大南方新矽谷計畫分2階段。第1階段針對產業布局；第2階段著重各場域及政策間串聯落實。交通建設要依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計劃申請與審查作業要點」規定審查辦理興建。

王美惠強調，場域串聯核心，在於科技園區與市區交通動線的有效銜接，透過完善的交通基礎建設，才能將嘉義整體區域發展協同推進。AI迅速發展，要成功推動南方半導體廊帶建設，要建立順暢中央與地方溝通機制，有效協調雙方資源，唯有中央地方緊密合作，才能吸引高科技產業與專業人才進駐，帶動嘉義整體產業升級與城市發展。

黃敏惠說，蔡英文總統2019年提出「大南方大發展南台灣發展計畫」，目標推動南北均衡發展，扭轉大南方資源分配相對弱勢。當時計畫隻字未提嘉市，市府當時大聲疾呼，不應將嘉市直接跳過，完全邊緣化、完全遺忘。

行政院1月核定「大南方新矽谷推動方案」，以沙崙智慧綠能科學城做為核心地帶，串起嘉義、台南、高雄、屏東等區域的科技廊帶，逐步完成均衡台灣目標。 計畫雖納入嘉市，內容卻是新瓶裝舊酒，多為目前執行中的計畫，嘉市建設「有名無實」，交通建設22項完全未納入嘉市。

黃敏惠表示，為落實推動嘉市建設，她向議會請假，28日出席「國科會大南方新矽谷推動方案中央與地方推動協調會議」，要求將嘉市納入實質規畫，讓嘉市發揮關鍵力量，共創區域發展。可惜今天突通知會議延期至4月17日舉行。

黃敏惠強調，輕軌建設2005年中央就明文指示交通部應適時辦理，但目前仍跳票中。市府將持續爭取中央將嘉義輕軌納入本次大南方新矽谷計畫中。

建高鐵聯外運輸軌道，不僅是中央對嘉義承諾，更事涉國家政策發展、法律面向、事權執行等面向，就公平面，不僅目前全國高鐵站聯外軌道運輸系統由中央主政興建，包括桃園機場捷運線、新竹六家支線、彰化田中支線及台南沙崙支線等，唯獨高鐵嘉義站至今未有軌道運輸連接市區，成為全國高鐵站中唯一的缺口，令人遺憾。