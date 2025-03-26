嘉市議員李奕德肝癌病逝 發病僅1個多月

嘉義市無黨籍議員李奕德今天病逝大林慈濟醫院，得年42歲，其家人表示，李奕德擔任民代盡心盡力服務選民，常因公忘私，隱忍病痛，從發現罹患肝癌到死亡僅1個多月。

李奕德家人指出，李奕德擔任市議員以來，善盡民代職責服務選民，在1個多月前檢查發現罹患肝癌，昨天晚上因身體嚴重不適送大林慈濟醫院急救，治療後，原本狀況有好轉，不料，病情急轉直下，醫院於上午宣告不治。

嘉義市其他議員獲悉李奕德病逝消息，紛紛感到惋惜，市議員鄭光宏表示，過年期間與李奕德一起跑行程，並無異狀，想不到才1個多月時間，就聽到噩耗；李奕德一向認真問政，開會常常是第1或第2個登記發言，市議會自24日起召開臨時會，連續3天都沒有看到李奕德出席，就感覺不對勁。

據嘉義市議會官網，李奕德上屆遞補當選議員，這屆參選順利連任。南華大學企管系非營利事業管理碩士，正攻讀博士班，全國家長團體聯盟常務監事、南華大學、嘉義大學進修推廣部兼任教師、救難協會秘書長等職務。