快訊

疑追求不成…桃園男持刀猛刺女同事後自傷 2人倒地滿是鮮血

癌逝議員李奕德出身百年老字號中藥房 家族5代懸壺濟世

中捷砍人凶手下跪 被害生父不領情：僅願以25萬和解「非常錯愕」

嘉市議員李奕德肝癌病逝 發病僅1個多月

中央社／ 嘉義市26日電

嘉義市無黨籍議員李奕德今天病逝大林慈濟醫院，得年42歲，其家人表示，李奕德擔任民代盡心盡力服務選民，常因公忘私，隱忍病痛，從發現罹患肝癌到死亡僅1個多月。

李奕德家人指出，李奕德擔任市議員以來，善盡民代職責服務選民，在1個多月前檢查發現罹患肝癌，昨天晚上因身體嚴重不適送大林慈濟醫院急救，治療後，原本狀況有好轉，不料，病情急轉直下，醫院於上午宣告不治。

嘉義市其他議員獲悉李奕德病逝消息，紛紛感到惋惜，市議員鄭光宏表示，過年期間與李奕德一起跑行程，並無異狀，想不到才1個多月時間，就聽到噩耗；李奕德一向認真問政，開會常常是第1或第2個登記發言，市議會自24日起召開臨時會，連續3天都沒有看到李奕德出席，就感覺不對勁。

據嘉義市議會官網，李奕德上屆遞補當選議員，這屆參選順利連任。南華大學企管系非營利事業管理碩士，正攻讀博士班，全國家長團體聯盟常務監事、南華大學、嘉義大學進修推廣部兼任教師、救難協會秘書長等職務。

南華大學 嘉義 議員

延伸閱讀

癌逝議員李奕德出身嘉市百年老字號全發堂中藥房 家族5代懸壺濟世

李奕德肝癌急轉直下遽逝 醫師籲早期發現才能積極治療

嘉義市議會2年2議員罹癌病逝 選委會：不必補選

嘉義議員李奕德肝癌遽逝...發病到死亡僅1個多月 親友悲痛不捨

相關新聞

雲林去年攔阻414件 今祭出百萬獎勵金檢舉每案最高可領9千

雲林縣去年攔阻民眾遭受詐騙414件，其中89件是由民眾通報並查獲詐欺車手，為加大打擊詐騙力道，雲林縣長張麗善今宣布成立打...

打造光環境點亮夜間門面獲國際肯定 雲林縣今年續推燈光計畫

為推廣在地觀光，雲林縣交通工務局、環保局今年在虎尾綠園道、農博公園、斗六圓環、西螺森活武樹園區透過燈飾布置，點亮雲林門面...

說明會臨時喊卡！光電業者欲於麻豆設置發電廠 地方誓死抗爭

台南有光電業者預計以漁電共生方式，在台南麻豆北勢、港尾里設置面積達28公頃太陽光電發電廠，引發地方民眾擔憂，地方社區近期...

南市前議員莊玉珠打贏確認黨籍一審 盼恢復民進黨黨籍

民進黨創黨元老蔡介雄的媳婦，台南市前議員莊玉珠在2014年在市議會議長選舉中未亮票，認為她支持國民黨的李全教，將她開除黨...

嘉義市議會2年2議員罹癌病逝 選委會：不必補選

嘉義市議會2年內2位議員罹癌病逝，60歲5屆資深議員、民進黨團總召蔡文旭罹肺癌，2023年12月11日病逝；今天上午無黨...

嘉義議員李奕德肝癌遽逝...發病到死亡僅1個多月 親友悲痛不捨

嘉義市議會無黨籍議員李奕德今天上午肝癌病逝大林慈濟醫院，得年42歲，父親李漢仁證實兒子病逝，他說，兒子善盡民代職責，服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。