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癌逝議員李奕德出身嘉市百年老字號全發堂中藥房 家族5代懸壺濟世

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市無黨議員李奕德肝癌遽逝，他出身近200年老字號全發堂中藥房，全發堂從清朝同治年間開業至今，李奕德家族5代懸壺濟世。記者魯永明／攝影
嘉義市無黨議員李奕德肝癌遽逝，他出身近200年老字號全發堂中藥房，全發堂從清朝同治年間開業至今，李奕德家族5代懸壺濟世。記者魯永明／攝影

嘉義市無黨議員李奕德肝癌遽逝，他出身近200年老字號全發堂中藥房，全發堂從清朝同治年間開業至今，李奕德家族5代懸壺濟世，祖厝珍藏清代文物病歷診斷書，成為珍貴的歷史材料，監察院秘書長李俊俋是李奕德堂叔，退休的新北市警局副局長李漢卿是他的二叔。

台灣中藥材9成以上來自大陸，李奕德生前接受記者訪問說，清朝台灣商人到大陸貿易，順道採購藥材帶回台灣，全發堂每逢進補季節，民眾上門採購藥材，李奕德表示，中藥傳統產業，為因應現代人速食方便及年輕人口味需求，部分產品採生物科技製程，研發開罐飲料。

李家族譜上溯唐代，當時唐太宗分封諸子親王，其中1支南遷福建省莆田市，居民以李為姓氏，李家先祖清乾隆年間渡海來台定居嘉義。李漢仁說，李家第1代先祖李塗清朝同治年間經營中藥房，是當時諸羅城首位執牌醫師，當時中醫師社會地位高收入不錯，李塗輕財重義，素為鄉里敬重，第2代李傳繼承父業，窮人看病無錢付帳。

李漢仁繼承家族事業，受祖父身教影響，台灣光復後，1947年爆發228事件，李漢仁祖父與名醫黃文陶、張進通（已故市長許世賢丈夫）交情好，當時他祖父與黃文陶藏匿病患家，躲避搜捕，228期間他祖父仍暗地裡，為民眾看病，而且不分台灣人、外省人，因積勞成疾逝世，時年53歲，李漢仁祖父出殯，東市場居民幾乎都來弔唁。

中藥 醫師

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