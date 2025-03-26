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嘉義縣建置數位走跑平台 記錄里程鼓勵運動抽iPhone

中央社／ 嘉義縣26日電

教育部體育署補助嘉義縣政府建置數位走跑平台今天啟動，在縣內8個場域設置智慧感應設備，搭配手機專屬APP，記錄走跑累積里程，即可抽iPhone等大獎，鼓勵民眾運動

嘉義縣政府今天舉行「智遊嘉義、健康無限」數位走跑平台計畫啟動記者會，並在縣府中庭開放測量血壓、姿體前彎、原地抬膝踏步、腰臀圍、握力等科技體適能設備，協助參與民眾掌握身體數據。

縣長翁章梁接受媒體聯訪表示，縣府與永悅健康科技公司、台灣大哥大與國中正大學運動競技學系研究團隊合作，在嘉義縣立田徑場、中正大學、民雄運動公園、大林運動公園、水上國小、新港國小、東石國中及永慶高中8個場域，設置智慧感應設備。

此外，研發APP「MySports」讓民眾下載，在場域內走跑累積里程，透過APP記錄運動情況就可參加抽獎，里程數越多、抽獎機會越多，好禮總值超過新台幣50萬元，包含iPhone、iPad、Garmin手錶及超商禮券等，即日起到今年12月17日止。

翁章梁表示，走跑平台計畫是為鼓勵民眾將健走、慢跑等低門檻運動融入日常生活，藉由數位科技提升運動便利性與趣味性，APP不僅可獲得個人運動數據與歷程紀錄，還能即時掌握自身運動狀況，提升身體健康素質，一舉多得。

嘉義 翁章梁 運動

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