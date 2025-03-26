打造光環境點亮夜間門面獲國際肯定 雲林縣今年續推燈光計畫

為推廣在地觀光，雲林縣交通工務局、環保局今年在虎尾綠園道、農博公園、斗六圓環、西螺森活武樹園區透過燈飾布置，點亮雲林門面，獲得2025年美國IAA獎肯定，縣府表示，透過燈環境營造，可讓外地遊客感受雲林日夜不同魅力，今年將持續推動創新燈光計畫。

縣府表示，斗六圓環鄰近火車站，虎尾綠園道、農博公園鄰近高鐵雲林站，是許多外地遊客造訪雲林的首站，交工局為讓遊客感受雲林日夜不同魅力，今年在虎尾綠園道、農博公園透過燈飾布置，打造光環境迎賓，配合今年春節，更設計精緻的甜點主題燈飾，斗六圓環水舞也在今年春節首度結合光雕，打造新年燈光秀，環保局則與雲林科技大學合作，以環保永續為主題在西螺森活武樹園區製作藝術燈飾「竹浪之聲X竹之山鳴」。

不同主題的燈光秀成功吸引民眾目光，其中「雲林縣斗六圓環農曆新年燈光秀」榮獲2025年美國IAA（International Awards Associate）繆思創意獎金獎；「2025雲林縣新春燈飾設計布置」則分別榮獲繆思創意獎銀獎及概念設計獎銀獎殊榮，「竹浪之聲X竹之山鳴」榮獲繆思創意獎「概念設計類-綠色設計 」及「概念設計類-展覽和活動」雙金肯定。

交工局長汪令堯表示，未來將持續推動創新燈光計畫，搭配節慶活動推出特色燈光秀，為縣民及遊客帶來更多精彩的夜間視覺饗宴，並讓雲林成為國際燈光藝術的焦點之一。