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說明會臨時喊卡！光電業者欲於麻豆設置發電廠 地方誓死抗爭

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南有光電業者預計以漁電共生方式，在台南麻豆北勢、港尾里設置面積達28公頃太陽光電發電廠，且案場距離周邊社區僅隔一條馬路，引發地方社區居民擔憂，更組成自救會，今也出面陳情抗爭，居民也高喊「錯誤選址、黑箱作業、誓死抗爭」。記者萬于甄／攝影
台南有光電業者預計以漁電共生方式，在台南麻豆北勢、港尾里設置面積達28公頃太陽光電發電廠，且案場距離周邊社區僅隔一條馬路，引發地方社區居民擔憂，更組成自救會，今也出面陳情抗爭，居民也高喊「錯誤選址、黑箱作業、誓死抗爭」。記者萬于甄／攝影

台南有光電業者預計以漁電共生方式，在台南麻豆北勢、港尾里設置面積達28公頃太陽光電發電廠，引發地方民眾擔憂，地方社區近期組成自救會，今出面陳情抗爭，怒批「錯誤選址、黑箱作業、誓死抗爭」；對此，南市府農業局回應，會依據業者提出內容定期查核。

麻豆客子寮大地莊園社區居民近期發現社區周邊魚塭地，出現許多太陽能板基椿及鋼骨佇立，一問才知竟有綠能光電業者要進駐，並要設置範圍達28多公頃的發電廠，讓居民相當錯愕，且該業者2周前通知26日要在地方舉辦施工說明會，會前卻又臨時喊卡延期。

大地莊園社區居民近期組成自救會，今在原訂說明會現場陳情抗爭，自救會成員說，業者在距離社區僅1條馬路之隔，欲設置多案太陽能發電廠，幾乎把社區包圍起來，社區內目前約有500多戶住戶，只等施工許可後，社區就會被太陽能發電廠包圍。

當地住戶葉姓退休教授表示，光電案選址都會避開生態區，難道「人不如鳥嗎？」為何不避開人住的地方，「一定會抗爭到底！」港尾里長葉淑綢也聲援，此次發電廠開發案距離社區相當近，居民更不希望光電設在這裡，會跟里民站在一起，反對到底。

大地莊園自救會也怒批，「業者選址錯誤，反對黑箱作業」，政府在通過施工許可審核前，應先詢問過周邊居民意見，而非發電廠籌設許可通過後才開說明會，且不是才宣稱「人民是頭家」，難道現在是「財團或太陽能發電廠才是台灣頭家？」

自救會指出，太陽能發電廠為嫌惡設施，不僅會造成環境之光害、溫害、大溫差等，且清洗太陽能板的有毒化學溶劑若流入魚塭，更影響周圍農漁作物生長，業者不該與附近居民爭地，要求廢止業者發電廠許可，另擇適當基地。

市府農業局回應，該案為室內水產養殖場，依據審查辦法，可直接以太陽能板作為屋頂，待後續設施建置完畢，必須依經營計畫投入養殖，魚種必須符合經營計畫書內容，農業局才能核發綠能設施容許使用許可，繼而躉售綠電。

農業局強調，會依據容許養殖的內容去做定期查核，嚴禁假養殖真種電的情事，日後有查核出違反經營計畫的內容且未能改善者，將予以廢止容許。

台南有光電業者預計以漁電共生方式，在台南麻豆北勢、港尾里設置面積達28公頃太陽光電發電廠，且案場僅隔一條馬路就是社區。記者萬于甄／攝影
台南有光電業者預計以漁電共生方式，在台南麻豆北勢、港尾里設置面積達28公頃太陽光電發電廠，且案場僅隔一條馬路就是社區。記者萬于甄／攝影

住戶 太陽能發電 自救會

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