嘉義市議會2年2議員罹癌病逝 選委會：不必補選

嘉義市議會2年內2位議員罹癌病逝，60歲5屆資深議員、民進黨團總召蔡文旭罹肺癌，2023年12月11日病逝；今天上午無黨籍議員李奕德，肝癌病逝大林慈濟醫院，得年42歲，全部23席議員，剩下21席。

市選委會說，依地方制度法規定，議員缺額達議會總名額10分之3以上，或同一選舉區缺額達2分之1以上時應補選；蔡文旭、李奕德分屬東、西區議員，缺額都未達2分之1以上，不必補選。

議長陳姿妏及議員們對李奕德肝癌遽逝，深感震驚、遺憾、不捨，目前正值議會臨時會期間，李奕德每次會期幾乎都跑第一報到，這次會期，大家看不到李奕德，心裡都感到怪怪的，陳姿妏說，部分與李奕德親近的議員打探消息，大家都不知道，直到上午才傳出病逝消息，大家都不敢相信。

陳姿妏說，奕德議員服務選民、問政，用心認真，經營基層勤快，上次臨時會期，有議員發現奕德議員臉黃黃的，提醒他要注意身體健康，沒想到，這次臨時會期，看不到奕德到議會報到，得知消息已離開人世，太讓人意外、不捨了，議會會全力協助家屬辦理後事，送奕德人生最後一程。