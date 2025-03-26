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嘉義議員李奕德肝癌遽逝...發病到死亡僅1個多月 親友悲痛不捨

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議會無黨籍議員李奕德，上午肝癌病逝大林慈濟醫院，得年42歲，父親李漢仁證實兒子病逝。圖／聯合報資料照片
嘉義市議會無黨籍議員李奕德，上午肝癌病逝大林慈濟醫院，得年42歲，父親李漢仁證實兒子病逝。圖／聯合報資料照片

嘉義市議會無黨籍議員李奕德今天上午肝癌病逝大林慈濟醫院，得年42歲，父親李漢仁證實兒子病逝，他說，兒子善盡民代職責，服務選民，隱忍病痛，發現為時已晚，昨晚加護病房急救，今天上午不治。從發病到死亡僅1個多月，家人已在處理後事，還未決定告別式時間。

李奕德、無黨籍議員、已婚無子女，南華大學企管系非營利事業管理碩士 ，曾任嘉義大學、南華大學講師、嘉義市小英之友會顧問、理事。前副議長郭明賓2018年議員選舉涉及賄選、當選無效，李奕德將遞補。本屆再度參選以2771票、5．49％得票率連任。

李漢仁說，兒子因公忘私，連病痛都隱忍，瞞著父母，昨晚送大林慈濟急救，用最好的藥物治療，上午肝癌病逝，家人辦理後事，會持續兒子服務選民，他已將兒子死訊告訴議長、市長。

本屆尋求連任的議員李奕德成立競選總部，李奕德由三線三星警界高官保六總隊長退休的「親阿伯」李漢卿披上競選彩帶，再由父親李漢仁授戰旗，市長黃敏惠、李俊俋先後站台，市議會正副議長莊豐安、蘇澤峰連袂出席，現場擠滿支持者，人氣爆棚。

監察院秘書長李俊俋說，李奕德是他的親戚，輩分小他一輩，要稱呼他「阿叔」；李奕德議員任內問政與服務表現認真，沒讓大家失望，同時關心社會公益及宗教事務。

嘉義市議會無黨籍議員李奕德，上午肝癌病逝大林慈濟醫院，得年42歲，父親李漢仁證實兒子病逝。圖／聯合報資料照片
嘉義市議會無黨籍議員李奕德，上午肝癌病逝大林慈濟醫院，得年42歲，父親李漢仁證實兒子病逝。圖／聯合報資料照片

嘉義 肝癌 議員

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