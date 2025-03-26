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嘉義男心臟衰竭OHCA送醫 換心手術後58天情況穩定出院
心臟疾病高居台灣十大死因第2名，心臟衰竭更被稱為「心臟癌症」，致命性不容忽視。嘉義66歲鄭姓男子長期患有心臟衰竭，去年突失去呼吸心跳，裝上葉克膜救回一命，等待2個月找到心臟移植，58天後轉至普通病房，近日情況穩定出院，家屬特地感謝醫療團隊。
鄭姓男子長期患有心臟衰竭，曾到醫院接受心臟瓣膜更換手術，短暫回復正常生活，甚至獨力照顧罹癌妻子，但陪伴妻子走完人生最後一段路後，卻發現自己的心臟逐漸無力，用盡各種藥物仍惡化成重度心衰竭，他將最後一線希望寄託在心臟移植手術。
鄭男去年到嘉義長庚醫院接受移植評估，成為健保核可心臟移植待心病人。心臟血管外科醫師黃耀廣指出，鄭男擔心手術風險，錯過了幾次移植機會，去年9月突然失去呼吸心跳被送至急診，經急救後裝上葉克膜、短效型心室輔助器，只能等待有緣心臟再次出現。
黃耀廣說，等待2個月後，出現適合鄭男移植的心臟，嘉義長庚心臟移植團隊立即前往捐贈醫院取回心臟，手術歷經248分鐘後，把心臟移植到鄭男身上，且移植後第58天轉至普通病房，配合著心肺復健計畫，現在鄭男恢復情況穩定，將出院回到自已家中。
黃耀廣表示，國人的十大死因中，「心臟疾病」長年高居第2名，其中心臟衰竭更有「心臟癌症」之稱，心臟衰竭原因包含高血壓、冠心病、心肌病變等，初期以藥物治療控制病情，心臟移植手術則是末期心臟衰竭最有效之治療方式之一。
院長楊仁宗說，移植醫學牽涉的醫學專科非常廣泛，目前嘉義長庚已取得心臟、肝臟、腎臟、眼角膜、骨骼、組織等移植手術資格，也感謝捐贈者遺愛人間善心，醫療團隊將承接起病人與家屬心願，透過移植手術將病人生命力種植於受贈者上，重啟人生。
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