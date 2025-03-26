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土庫國小女籃睽違21年奪冠 今揮軍北上再戰EBC
雲林縣土庫國小睽違21年，以5戰全勝勇奪全國少年籃球錦標賽U12女子組冠軍，今揮軍北上再戰EBC全國小學籃球錦標賽，雲林縣長張麗善親自授旗勉勵隊員能旗開得勝，再創佳績。
土庫國小女籃隊成軍逾40年，2004年曾獲得全國少年籃球錦標賽U12冠軍，但此後多次與冠軍擦肩，直到日前在決賽時以40比27力退強敵台中市東興國小，拿下睽違21年的冠軍寶座，讓地方為之振奮。
土庫國小女籃隊表現優異，教練龍弘元認與隊員在此次賽事中心態穩健、實力發揮是奪冠關鍵，其中被外界譽為「鎮隊四劍客」的黃酈薇、許容瑄、李佩容、吳艾玲，因表現突出，已有外縣市國中招手欲網羅，多數隊員傾向在地升學，持續精進球藝。
土庫國小女籃隊今揮軍北上再戰EBC全國小學籃球錦標賽，張麗善親自授旗，鼓勵隊員旗開得勝，她表示，縣府會持續透過運動選手四級銜接、提高選手的參賽補助經費、績優教練暨選手的獎勵金等各種培訓計畫，讓運動選手在場上盡情發揮，再創佳績。
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