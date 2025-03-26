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台南科技執法開罰逾1億元 這5大魔王路口開出逾3萬罰單

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
永康區中華路與中華西街口去年開罰6008件，取締項目為未依標誌標線行駛。記者袁志豪／翻攝
永康區中華路與中華西街口去年開罰6008件，取締項目為未依標誌標線行駛。記者袁志豪／翻攝

台南市目前共設置68處科技執法，2024年取締近7萬4千件，罰鍰金額逾1億1千萬元；根據台南市交通警察大隊統計，光是北區中華北路與觀海橋路口就開出逾1萬張罰單，其次為仁德區中山路與中正路三段路口、永康區中華路與中華西街口，是前3大魔王路段。

為了降低交通事故發生率，全台各縣市2022年起陸續在重點路口設置科技執法設備；台南市交大統計，目前全市科技執法共有68處，透過道路監視器搭配AI技術自動偵測車輛違規，全天候科技執法，2024年取締總件數為7萬3946件，粗估罰鍰金額約計1億1091萬9千元。

據統計，68處中前5大開罰路口便開出3.3萬張罰單，其中以北區中華北路與觀海橋路口，去年共開出1萬840件罰單為最多，取締項目為未依標誌標線行駛；其次是仁德區中山路與中正路三段路口6849件，取締項目包括未依標誌標線行駛、未停讓行人。

第三名則是永康區中華路與中華西街口6008件，取締項目為未依標誌標線行駛；第四名為歸仁區高鐵臺南站U型載客車道，開出5400件，取締項目是違規停車、違規臨時停車。第五名是永康區中華路與大橋三街口，開出4601件，取締項目包括闖紅燈、紅燈越線、紅燈右轉、未依標誌標線行駛。

警方指出，高鐵載客區去年2月23日正式取締臨停5分鐘，一旦超時，自動節錄車牌開單罰900元，前2個月取締達便553件，呼籲用路人多多利用前半小時免費的停車場；警方說明，科技執法用意在於降低交通事故發生率，絕非為了開罰。

經統計，經由科技執法展現交安成效，上述5個重點路口，北區中華北路與觀海橋去年度發生24件A2（指人員受傷或車禍發生24小時後有人死亡）車禍、34件A3（僅車輛或財物受損），死亡車禍數則掛零，較前年少了1件死亡車禍、也少了8件A2、4件A3。

仁德區中山路與中正路去年有1件A1（車禍發生24時內有人死亡）、17件A2、11件A3，雖增加1起A1，但A2、A3共少了13件；永康區中華路與中華西街則傳出34件A2、24件A3，減少1件A1，但多了3件A2，不過A3大幅減少11件。高鐵載客區去年度僅7件A3，也比前年少了6件。

交大指出，設置科技執法後，各大路口發生車禍次數減少，今年預計今年會再增設5處科技執法，將進一步評估各相關事故資料以及分局、地方的建議，進一步蒐集分析後，再行確定設置地點。

台南5大重點取締路口：

1.北區中華北路與觀海橋路口，取締項目：未依標誌標線行駛。

2.仁德區中山路與中正路三段路口，取締項目：未依標誌標線行駛、未停讓行人。

3.永康區中華路與中華西街口，取締項目：未依標誌標線行駛。

4.歸仁區高鐵臺南站U型車道，取締項目：違規停車、違規臨時停車。

5.永康區中華路與大橋三街口，取締項目：闖紅燈、紅燈越線、紅燈右轉、未依標誌標線行駛。

北區中華北路與觀海橋路口，去年取締1萬840件違規，取締項目為未依標誌標線行駛。記者袁志豪／翻攝
北區中華北路與觀海橋路口，去年取締1萬840件違規，取締項目為未依標誌標線行駛。記者袁志豪／翻攝
北區中華北路與觀海橋路口，去年取締1萬840件違規，取締項目為未依標誌標線行駛。記者袁志豪／翻攝
北區中華北路與觀海橋路口，去年取締1萬840件違規，取締項目為未依標誌標線行駛。記者袁志豪／翻攝
第四名為歸仁區高鐵臺南站U型載客車道，開出5400件，取締項目是違規停車、違規臨時停車。記者袁志豪／翻攝
第四名為歸仁區高鐵臺南站U型載客車道，開出5400件，取締項目是違規停車、違規臨時停車。記者袁志豪／翻攝

台南 標誌 科技執法 闖紅燈

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