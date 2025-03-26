議會討論市府北棟大樓3次招標又流標 黃敏惠：扛起責任蓋北棟

嘉市府北棟大樓興建延宕20年，工程招標2次流標，議會上午專案討論，7位議員熱烈發言，要求確保中央補助不跳票，加快興建等，與工務處長蘇文崎答詢過程，傳來第3次招標又流標，蘇文崎說，這次未達3家廠商流標，下次一定可以決標，統包預算54億餘元，預定2030年竣工。

行政院2000年核定北棟大樓，因執行政策反覆延宕遭監察院糾正，市府追加預算報議會同意，爭取交通部補助增加停車位，大樓統包工程預算，市府完成專案管理含監造PCM標，工程2次招標流標，市府重新檢討第3次招標，上午開標，議會同時間專案討論。

市長黃敏惠說，目前南棟大樓秏能，每月電費百萬元，不符節能永續，為提舒適辦公及良好洽公環境，市府與原北棟建築師解約、重新設計招標，新大樓設計節能永續，「我扛起責任蓋北棟」，嘉市做為大南方計畫起點，帶動區域發展。

工務處長蘇文崎說，北棟規畫地下2層地上13層，辦公空間8900坪，地下停車空間8144坪、汽車625席、機車517席。啟用有市14個單位進駐，與南棟以「嘉義之森」、「夢響之谷」、「希望之丘」3大概念形成市政園區，規畫戶外大型活動「桃城廣場」，提供市民多元、便利市政服務及停車需求，共享市政新地標。

北棟大樓市府自籌27億元，中央補助20多億元，採統包工程招標，部分樓層營運採ＢＴＯ招標，議員王浩、張秀華、黃敏修、孫貫志、戴寧、陳家平、傅大偉等，分別針對補助、招標、規畫營運用途等，質詢蘇文崎、行政處長蕭令宜、財稅局長洪彩燕，要求確保中央補助不跳票，加快興建作業，啟用營運前做好親民便民規畫。洪彩燕說，中央會信守補助承諾。