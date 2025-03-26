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物價上漲菜錢不夠...長青食堂經營苦 雲林縣議會提每餐增補10元

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長青食堂用餐人數有1.53萬人，縣府每人每餐補助30元，但受物價上漲影響，用餐成本增加。圖／本報資料照
雲林縣長青食堂用餐人數有1.53萬人，縣府每人每餐補助30元，但受物價上漲影響，用餐成本增加。圖／本報資料照

雲林縣長青食堂用餐人數有1.53萬人，縣府每人每餐補助30元，但受物價上漲影響，用餐成本增加，有食堂傳出經營艱難，雲林縣議會不分黨政團多次提出增加補助，日前臨時會民進黨團也為此提案每餐增額補助10元，縣府表示，需就整體財源狀況再做評估。

雲林縣2015年開辦長青食堂，為鼓勵長輩外出共餐，促進社會互動與參與，每人每餐補助30元，低收及中低收入戶補助60元，目前全縣已有190處長青食堂，用餐長者逾1.53萬人。

但受物價上漲影響，各處長青食堂營運成本增加，雲林縣議會不分黨團多次提出希望縣府研議增額補助，副議長蔡咏鍀也曾表示，願意協助整合宮廟資源協助，日前臨時會民進黨團總召蔡孟真也為此提案每餐增額補助10元，黨內議員鄭玲惠、張維崢等人都表支持，縣議員王又民也說願意不分黨派支持。

斗六市鎮西社區理事長廖國展表示，光是菜錢每名長輩每餐成本從3年前38元到現在每餐逾45元，另外，油、米、鹽、手套等各項消耗品漲幅也不少。

鎮西社區長青食堂現在扣除縣府補助每餐30元、市公所補助20元，長輩每餐收費25元，仍不足以因應，有時還得靠社區發展協會支援，若能增加每餐10元補助，廖國展表示，樂見其成，相信各食堂壓力都能減輕不少。

民進黨團總召蔡孟真表示，民進黨團在上個會期就已提案，因應物價上漲，長青食堂增額補助每人每餐10元，尤其明年縣府預算有增加，希望長青食堂可以讓長輩吃到營養又多樣化的一餐，也要建立考核機制，避免無故停餐事件發生，讓長輩吃得飽、吃得營養。

縣長張麗善表示，先前議會各政團都有提出希望增加長青食堂補助，副議長蔡咏鍀也說過願意協助整合宮廟資源，但要增加補助必須考量整體狀況，若財劃法順利通過，雲林縣預算確實增加，相關社會福利會依照比例提出，「只要財劃法通過，我馬上執行。」

雲林縣社會處長林文志表示，每人每餐10元，以目前用餐人數估計一年要增加3900多萬元經費，需就整體財政及分配狀況再做評估。

雲林縣長青食堂用餐人數有1.53萬人，縣府每人每餐補助30元，但受物價上漲影響，用餐成本增加。圖／本報資料照
雲林縣長青食堂用餐人數有1.53萬人，縣府每人每餐補助30元，但受物價上漲影響，用餐成本增加。圖／本報資料照
雲林縣長青食堂用餐人數有1.53萬人，縣府每人每餐補助30元，但受物價上漲影響，用餐成本增加。圖／本報資料照
雲林縣長青食堂用餐人數有1.53萬人，縣府每人每餐補助30元，但受物價上漲影響，用餐成本增加。圖／本報資料照

民進黨 長輩 雲林

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