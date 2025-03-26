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避免火災維護好空氣 南市清明期間公立納骨塔及示範公墓「封爐」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
清明期間，全市26座公立納骨塔及7處示範公墓均封爐，配合紙錢集中燒。記者鄭惠仁／翻攝
清明期間，全市26座公立納骨塔及7處示範公墓均封爐，配合紙錢集中燒。記者鄭惠仁／翻攝

台南市政府統計，去年清明期間因雜草燃燒引發火災116件，其中三分之一發生在墓區及周邊。為提升環保意識並降低掃墓期間的火災風險，環保局持續推廣「紙錢新三燒」，清明期間，全市26座公立納骨塔及7處示範公墓均封爐，配合紙錢集中燒。

「紙錢新三燒」包含「適量燒」，減少焚燒或選擇量少質精的紙錢；「集中燒」是祭拜後預約紙錢收運或送至指定集中點焚燒；「替代燒」則是將部分或全部購買紙錢的費用轉為公益捐助，以功代金、福報加倍。環保局表示，因民眾對環保祭祀的接受度不同，市府推廣「紙錢新三燒」，提供多元選擇，讓市民可依自身狀況響應，不僅減少紙錢焚燒，也降低火災風險，確保掃墓安全。

環保局長許仁澤指出，清明期間，全市26座公立納骨塔及7處示範公墓均封爐，配合紙錢集中燒。另安排12家社福團體設立「以功代金」攤位，民眾可捐款響應，獲得功德狀，以誠心敬意祭拜，傳達孝思。也可前往4大超商響應「台南以功代金」。

環保局也提醒，集中焚燒的紙錢將運至「淨圓滿紙錢專爐」燒化，防止餘燼復燃。祭拜時，請勿將香插在紙錢上，可改插於祭祀桌的小香爐或插香器內；集中運送前，務必去除塑膠袋及雜物，以確保安全。前往墓區掃墓時，應注意用火安全，如確保紙錢餘燼完全熄滅、除草勿用火等。

清明節 火災 環保局長 風險

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