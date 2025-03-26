清明掃墓避免嘉義最大公墓園區大塞車再現 縣市府聯手祭3措施
嘉義縣市最大公墓園區在水上鄉南鄉村牛稠埔，每逢清明大塞車成為民眾惡夢，前年聯外道路一期拓寬工程竣工，紓解交通，清明節未再出現大塞車，但因二期工程施工中，造成龍巖嘉雲生命紀念館及水上納骨塔前約50公尺路段塞車，縣市府為避免塞車，掃墓期間道路工程停工；4月3、4日停止火葬，避免送葬隊伍阻塞交通；警方出勤維持交通順暢。
市府說，清明4天連假4月3日至4月6日，嘉市納骨塔從22日起至4月6日統一在戶外祭拜區祭拜，塔內禁止持香及祭品進入。封閉金爐，全面推動「紙錢集中焚燒」服務，掃墓人潮清明節最高峰，為免交通壅塞等情況，請民眾利用清明節前例假日提早掃墓，分散人潮、車潮。
配合交通出入動線引導，沿途勿隨意停車；為避免送葬隊伍阻塞交通，4月3、4日停止火化作業，殯儀館遺體入館服務照常作業；另在納骨堂旁提供環保局與公益團體共同辦理「以善代金」活動，設「天堂家書」書寫處，讓民眾將思念化作文字，以慰亡者在天之靈，鼓勵民眾郵寄「天堂家書」至殯葬管理所 「天堂家書處理小組」代為焚化給在天堂的親人，心意不減。
縣府表示，為維持交通順暢，考量水上鄉的嘉市火化場周邊道路施工，部分路段僅能單線通行，車潮大量湧入，易造成交通壅塞，轄區水上警分局清明節前22、23日，29、30日，以及4月3、4日，連續3個周休假日，實施交通疏導措施。
龍巖嘉雲生命紀念館配合在警方交通疏導期間，派員工協助警方疏導。火化場聯外道路拓寬及新闢工程（第二期）」及「縣道168二期道路拓寬工程」施工廠商，3月22日至4月5日期間在現有道路內暫停施工，不影響交通工區照常施工；29、30日，4月3日至5日停止工程機具及大型車輛進出工區。
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