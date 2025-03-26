嘉科實中校舍動土 林內國中射箭場啟用

嘉義科學園區實驗高級中等學校去年借別校空間招首批新生即報名踴躍，國科會斥資22.9億元在8.5公頃校地新建校舍，昨動土，第1期工程預計2026年7月底完工、第2期則於2028年2月完工，包括幼稚園到高中可容納52班、1573名學生。

嘉科實中校長林怡慧說，將設置幼兒園、國小部、國中部、高中部、雙語部，還有體育館、風雨球場、家政教室、圖書館及視聽教室等，將以圖書館為校園核心，激發學生自主學習。

縣長翁章梁、國科會副主委蘇振綱等人執鏟動土，翁章梁說，台灣所有科學園區學校辦學成績優異，招生狀況熱烈，相信嘉義也不例外，8成招收園區生，還有2成留給縣民就學；蘇振綱說，希望嘉科實中成為培育人才與科技共榮的基地，持續為台灣高科技產業發展奠定基礎。

此外，雲林林內國中2年多前成立射箭隊，校內無專業射箭場地，須遠赴中正大學、阿里山國中小學訓練，成績穩定進步，今年全國青年盃射箭錦標賽國男排名27名、國女排名23名，校方爭取體育署、縣府補助打造縣內首座標準射箭練習場，昨啟用，未來將開放全縣練習使用。

林內國中射箭練習場設有6個靶位，發箭區距離靶位長度有分為10、30、50、70公尺，供基礎訓練、國小組、國中組、高中與社會組，並採用電動攔箭網設備、配備夜間照明，可供晚上練習；校長薛錦彰說，射箭為亞奧運項目，選手培訓不受身高、體重等體型限制，且學射箭有助青春期孩子穩定心緒。