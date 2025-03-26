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雲林北港媽祖醫院 加入在宅急症照護

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
中國醫大北港附設醫院昨加入在宅急症照護加值方案，北港百歲秀薇奶奶（前）同步捐贈到宅醫療專車。記者蔡維斌／攝影
中國醫大北港附設醫院昨加入在宅急症照護加值方案，北港百歲秀薇奶奶（前）同步捐贈到宅醫療專車。記者蔡維斌／攝影

雲林去年率先推動在宅急症照護加值方案，結合台大、雲基醫院實施醫師到宅診療，成效卓著，大幅減輕醫院急診負荷；中國醫大北港附設醫院昨也加入陣營，負起海線在宅照護重責，1名百歲人瑞同步捐專車，讓啟動儀式更顯溫馨。

雲縣衛生局長曾春美說，在宅急症照護加值方案結合各居家照服機構及台大雲林分院、雲林基督教醫院成立2個照護小組，共37家機構加入在宅急症照護，縣府挹注800萬元延續在宅急症培力計畫、可攜式設備與遠距診療支援、整合醫療網絡模式建構3大主軸，受惠個案量已60多人，是全國平均值的2倍。

縣長張麗善主持中國醫大北港附醫（媽祖醫院）的專案啟動儀式，她指出，據統計都會區萬名病人有22名醫師，雲林則只有13名醫師，資源相對不足，尤其海線人口老化更嚴重，感謝中國醫大北港附設醫院加入肩負海線醫療奧援行列，未來3個組將有150名醫事人員投入，相信在更多在宅醫療輔助下，各大醫院的急診量和待床率將隨之趨緩。

雲林門診協會理事長林嘉祈醫師也分享說，長者該不該送急診的抉擇最令家屬困擾，有醫師到宅評估和診療，的確可減輕各醫院急診負荷，且可減少到院感染。

另，北港百歲秀薇奶奶在場同步捐贈1輛居家醫療巡迴車及攜帶型超音波、生理監視設備、掌上型血氧監測儀、低週波電針治療機、雷射針灸等總價約150萬元；兒子曾萬本說，母親深受媽祖醫院妥善的居家照護，有時各科醫師還到宅會診，貼心又安心，因此家族決定贈車和設備受惠更多人。

北港 醫師 雲林

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